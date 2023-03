Mephisto - Marvel szykuje film o piekielnym złoczyńcy? Według plotki zagra go znany komik

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fani byli przekonani, że Mefisto stoi za tajemniczymi wydarzeniami w WandaVision. To jednak nie był on. Jest jednak szansa na to, że już niedługo zobaczymy złoczyńcę na ekranie. I to w niejednej produkcji.

Według insidera Jeffa Sneidera, na planie Agatha: Coven of Chaos są kręcone nie tylko sceny z Mefisto do serialu, ale także dodatkowy materiał do zupełnie nowej produkcji, w której ma być główną gwiazdą. Plotki wskazują też, kto miałby go zagrać.

Mefisto - Marvel szykuje film o piekielnym złoczyńcy?

Według tych plotek nowa produkcja o Mefisto miałaby być Special Presentation. To nowy format Marvel Studios, który najpierw miał polegać na tworzeniu różnych tytułów pod święta, na przykład Wilkołak nocą został stworzony z okazji Halloween, jednak obecnie ma służyć do opowiadania różnych historii ze świata MCU, które nie nadają się ani na duży ekran, ani na wieloodcinkowy serial. Warto też przypomnieć, że wielu fanów spodziewa się, że Mefisto będzie głównym złoczyńcą w serialu Marvela Ironheart.

Jak wyjaśnił Jeff Sneider w The Hot Mic:

Powiedzieli mi, że jest jakieś specjalne kręcenie Mefisto na planie Agatha: Coven of Chaos. Brzmi to tak, jakby mieli zrobić jego własną produkcję.

Mefisto - kto zagra złoczyńcę Marvela?

Doniesienia mówią też, że w Mefisto wcieli się Sacha Baron Cohen, komik i aktor, który zasłynął ze swoich występów komediowych, jednak w ostatnich latach wciela się w poważne role. Aktor zagrał między innymi w Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej, wygrywając Złoty Glob dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu, Kolejny film o Boracie, dzięki któremu zdobył następny Złoty Glob, a także Proces Siódemki z Chicago, za który dostał nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Żadna z tych informacji nie została potwierdzona, jednak casting Sacha Baron Cohena pojawiał się już kilkukrotnie w różnych plotkach i doniesieniach.

