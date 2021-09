Disney idzie na wojnę ze spadkobiercami twórców Avengers, Iron Mana i innych

źródło: Marvel

Jak donosi The Hollywood Reporter, Marvel oraz Disney pozwali spadkobierców komiksowych legend Stana Lee, Steve'a Ditko i Gene'a Colana. Na mocy pozwu chcą, aby sąd zgodził się, że nie można odebrać praw do postaci, bo prace są tworzone na zlecenie. Jest to odpowiedź na atak spadkobierców Ditko, którzy w sierpniu złożyli pismo do sądu o wypowiedzenie praw do Spider-Mana. Jeśli sąd przyznałby im rację, Marvel musiałby oddać prawa do komiksowych postaci w czerwcu 2023 roku. Stąd mamy sytuację kontr pozwu. Chodzi m.in. o takich bohaterów jak Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Black Widow, Falcon, Ant-Man czy Hawkeye.

Jeśli Marvel przegra, Disney będzie musiał podzielić się z twórcami prawami do postaci wartych miliardy dolarów. Jednak wszyscy wskazują na to, że chodzi o pieniądze, nie rozdysponowanie częściowych praw. Efektem tego będzie dzielenie się zyskami, ale tylko z terenu Stanów Zjednoczonych.

Spadkobierców w osobach Larry'ego Liebera (włada dziedzictwem Stana Lee), Dona Rico (twórca Czarnej Wdowy) oraz Patricka Ditko reprezentuje Marc Toberoff. Nie jest to dla niego pierwsza taka sprawa, bo reprezentował twórców Supermana, Jerry'ego Siegela i Joe Shustera w podobnej walce z DC, którą przegrał, a batalia sądowa ciągnęła się latami. DC było natomiast reprezentowane przez Dana Petrocelliego, który tutaj stoi po stronie Disneya.

Czytamy, że formalnie to Petrocelli składa kilka pozwów wobec spadkobierców w Nowym Jorku oraz Kalifornii.