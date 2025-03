Tak Robert Downey Jr. szykuje się do Avengers: Doomsday. Totalne zaangażowanie aktora

YouTube/Marvel

Robert Downey Jr. jest całkowicie zaangażowany w proces powstawania Avengers: Doomsday - i to tak mocno, że rzesza fanów MCU będzie zbudowana jego postawą. O takim obrocie spraw donoszą sami bracia Russo, którzy w trakcie kampanii promocyjnej swojego najnowszego dzieła, The Electric State, udzielili kilku kolejnych wywiadów, w trakcie których pytano ich o przyszłoroczną produkcję Marvel Studios.

Reżyserzy zdradzili, że Robert Downey Jr. już od jakiegoś czasu tworzy notatki związane z tłem filmowych wydarzeń czy pomysłami na same kostiumy:

W jego przypadku to bardzo intensywny proces rozwijania postaci. Jest w to absolutnie zaangażowany, jakby w tym przepadł. To właśnie taki aktor. To właśnie taki artysta. Tworzy tło i konteksty dla historii, przedstawia pomysły na stroje. Po prostu uwielbia naprawdę bogate, wielowymiarowe postacie i na pewno widzi tu swoją szansę.

Moc perswazji Roberta Downeya Jr.

Jak się okazuje, to właśnie odtwórca roli Doktora Dooma miał ogromny wpływ na powrót braci Russo do MCU:

On zdecydował się wrócić, zanim zrobiliśmy to my. Zjedliśmy z nim kolację jakiś rok przed tym, gdy sami zadecydowaliśmy o naszym powrocie - już wówczas próbował nas przekonać, tłumaczył powody. Nie mieliśmy jeszcze wtedy historii do opowiedzenia, nie mówiąc o sposobie, w jaki to zrobić. Później jednak trafił nas piorun.

Twórcy Avengers: Doomsday przyznali jeszcze, że podjęli specjalne środki, aby do sieci trafiło jak najmniej zdjęć z planu produkcji:

Całkiem dobrze idzie nam trzymanie tego wszystkiego w tajemnicy. Opracowaliśmy nawet strategię, która - mamy nadzieję - okaże się skuteczna. Nie chcemy, by ludzie robili zdjęcia, więc podchodzimy do sprawy rygorystycznie. Mieliśmy to na uwadze nawet podczas wyboru lokacji.

Avengers: Doomsday - grafiki koncepcyjne

Bracia Russo wyjawili, że powstanie Doomsday i Secret Wars "zajmie przynajmniej pół roku".