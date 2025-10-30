Oto listopadowe premiery 2025 na Disney+! Sprawdźcie czy coś was zaciekawi

fot. Disney

Oto nadeszły zapowiedzi premier na Disney+ w listopadzie 2025 roku. W ofercie znalazło się zaskakująco mało horrorów jak na ten okres, ale fani grozy mogą obejrzeć film Ręka nad kołyską. Znacznie więcej pojawiło się tematyki rodzinnej, gdyż na platformie wyląduje Fantastyczna 4: Pierwsze kroki i Zakręcony Piątek 2, oraz wzruszająca historia Chrisa Hemswortha i jego ojca. W oczekiwaniu na świąteczny klimat będzie można obejrzeć Jonas Brothers: Zdążyć na święta. Oprócz tego pojawi się nowy dokument o Beatlesach oraz pierwsze odcinki serialu Wszystko Dozwolone.

Disney+ - nowości na listopad 2025

WSZYSTKO DOZWOLONE

Premiera trzech odcinków 4 listopada

Disney+ Zespół prawniczek odchodzi z męskiej firmy, by otworzyć własną kancelarię specjalizującą się w rozwodach. Bystre, zadziorne i emocjonalnie skomplikowane, mierzą się z trudnymi rozstaniami, pikantnymi sekretami i zmiennymi lojalnościami – zarówno na sali sądowej, jak i we własnych szeregach. W świecie, gdzie pieniądze mówią, a miłość to pole bitwy, te kobiety nie tylko grają w grę – one zmieniają zasady.

JONAS BROTHERS: ZDĄŻYĆ NA ŚWIĘTA

Premiera 14 listopada