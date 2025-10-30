Reklama
Oto listopadowe premiery 2025 na Disney+! Sprawdźcie czy coś was zaciekawi

Pojawiła się lista premier na Disney+ zapowiadanych na listopad 2025 roku. Mało horrorów, ale może coś innego was zaciekawi.
Tomasz Hudyga
listopad 2025 
disney+ premiery
Disney+ fot. Disney
Oto nadeszły zapowiedzi premier na Disney+ w listopadzie 2025 roku. W ofercie znalazło się zaskakująco mało horrorów jak na ten okres, ale fani grozy mogą obejrzeć film Ręka nad kołyską. Znacznie więcej pojawiło się tematyki rodzinnej, gdyż na platformie wyląduje Fantastyczna 4: Pierwsze kroki i Zakręcony Piątek 2, oraz wzruszająca historia Chrisa Hemswortha i jego ojca. W oczekiwaniu na świąteczny klimat będzie można obejrzeć Jonas  Brothers: Zdążyć na święta. Oprócz tego pojawi się nowy dokument o Beatlesach oraz pierwsze odcinki serialu Wszystko Dozwolone.

Disney+ - nowości na listopad 2025

WSZYSTKO DOZWOLONE
Premiera trzech odcinków 4 listopada

Zespół prawniczek odchodzi z męskiej firmy, by otworzyć własną kancelarię specjalizującą się w rozwodach. Bystre, zadziorne i emocjonalnie skomplikowane, mierzą się z trudnymi rozstaniami, pikantnymi sekretami i zmiennymi lojalnościami – zarówno na sali sądowej, jak i we własnych szeregach. W świecie, gdzie pieniądze mówią, a miłość to pole bitwy, te kobiety nie tylko grają w grę – one zmieniają zasady.

JONAS BROTHERS: ZDĄŻYĆ NA ŚWIĘTA
Premiera 14 listopada

nullDisney+

Jonas Brothers kończą trasę koncertową wielkim występem w Londynie. Teraz jedyne, czego pragną, to wrócić do domu i spędzić święta z rodzinami. Kevina, Joe i Nick'a spotyka seria niefortunnych przypadków, niepowodzeń i przeciwności, które wystawiają na próbę ich braterską więź. Wszyscy trzej bracia stawiają czoło własnym wyzwaniom: Kevin pragnie spróbować czegoś nowego, Joe ponownie nawiązuje kontakt z dawną znajomą, a Nick odczuwa ciężar odpowiedzialności związanej z podejmowaniem decyzji. Kiedy kolejne próby dotarcia do domu kończą się fiaskiem, bracia uczą się polegać na sobie nawzajem i zaczynają doceniać atmosferę świąt Bożego Narodzenia. To familijna opowieść, w której pojawiają się zupełnie nowe, oryginalne piosenki i gościnnie występują znani artyści.

RĘKA NAD KOŁYSKĄ
Premiera 19 listopada

Pełen napięcia i uwodzicielski thriller psychologiczny, który na nowo interpretuje klasyczny film, demaskując iluzję domowego szczęścia z chłodną precyzją. W najnowszym thrillerze psychologicznym w reżyserii Michelle Garzy Cervery, zamożna matka z przedmieść (Mary Elizabeth Winstead) zatrudnia nową nianię (Maika Monroe), nie podejrzewając, że kobieta nie jest tym, za kogo się podaje.

FANTASTYCZNA 4: PIERWSZE KROKI
Premiera 5 listopada

Akcja filmu „Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" wytwórni Marvel Studios, osadzona jest w barwnym, retrofuturystycznym świecie inspirowanym latami 60. Pierwsza Rodzina Marvela — Reed Richards/Pan Fantastyczny, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór — mierzy się z nie lada wyzwaniem. Godząc role bohaterów z siłą ich rodzinnych więzi, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym kosmicznym bogiem Galactusem i jego enigmatycznym heroldem zwanym jako Silver Surfer. I jakby plan Galactusa, by pożreć całą planetę wraz z jej mieszkańcami, nie był wystarczająco zły, sytuacja nagle nabiera osobistego wymiaru.

ZAKRĘCONY PIĄTEK 2
Premiera 12 listopada

nullDisney+

Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan powracają w rolach Tess i Anny Coleman w kontynuacji filmu „Zakręcony piątek” z 2003 roku – „Zakręcony piątek 2”. Od kryzysu tożsamości Tess i Anny minęły długie lata. Anna ma teraz własną córkę, a wkrótce zyska również pasierbicę. Próbując sprostać wyzwaniom łączenia dwóch rodzin, Tess i Anna przekonują się, że historia lubi się powtarzać.

THE BEATLES: ANTOLOGIA
Premiera 26 listopada

The Beatles: Antologia to przełomowy serial dokumentalny poświęcony życiu i czasom najbardziej wpływowego i uwielbianego zespołu wszech czasów, opowiadany przez samych Beatlesów. Pięknie odrestaurowany przez Park Road Post Petera Jacksona w Wellington w Nowej Zelandii, ten pouczający serial zawiera odcinek z niepublikowanymi wcześniej materiałami filmowymi z Paulem McCartneyem, George'em Harrisonem i Ringo Starrem podczas tworzenia projektu muzycznego i oryginalnego serialu „Anthology" w latach 90. Dokument ukazuje trudne, pełne ambicji początki zespołu, aż po fenomen Beatlemanii i światową sławę. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr zabierają nas w podróż, podczas której ponownie przeżywają wzloty i upadki oraz zwroty akcji w długiej i burzliwej ośmioletniej karierze zespołu The Beatles.

CHRIS HEMSWORTH: NIEZAPOMNIANA PODRÓŻ
Premiera 24 listopada

W tym intymnym filmie dokumentalnym Chris Hemsworth odwraca uwagę od siebie i kieruje ją na swojego ojca Craiga, u którego niedawno zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Zdeterminowany, by mu pomóc, Chris planuje terapeutyczną „podróż w czasie", odwiedzając kluczowe miejsca z ich przeszłości, aby zgłębić potężną naukę o więziach społecznych – kluczowym, ale pomijanym narzędziu w ochronie zdrowia mózgu. Po drodze Chris odkrywa zaskakujące badania pokazujące, że więzi nie są dobre tylko dla duszy - mogą one również zmniejszyć ryzyko demencji, spowolnić proces pogorszenia funkcji poznawczych, a nawet przedłużyć życie. Ta emocjonująca podróż po Australii staje się dla Chrisa i Craiga okazją do pogłębienia więzi, ponownego przeżycia wspomnień i odkrycia, jak potężnym lekarstwem mogą być miłość, społeczność i nostalgia.

Pozostałe premiery:

MUMIA (1999)
1 listopada

MUMIA(2017)
1 listopada

MUMIA POWRACA
1 listopada

MUMIA: GROBOWIEC CESARZA SMOKA
1 listopada

REKRUT: FBI
1 listopada

MIŁOŚĆ I WOJNA: W OBIEKTYWIE LYNSEY ADDARIO
7 listopada

OGIEŃ I WODA: ZA KULISAMI FILMÓW „AVATAR“
7 listopada

SEKRETY MORMOŃSKICH ŻON – SEZON 3
13 listopada

LEGO MARVEL AVENGERS: SZALONE HISTORIE
14 listopada

NAUCZYCIEL ANGIELSKIEGO – SEZON 2
19 listopada

 

