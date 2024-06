Disney+ - nowości na lipiec 2024. Wielki powrót The Bear i nie tylko

fot. FX/Disney+/FX

Reklama

Disney+ nie próżnuje. Po dużej premierze Gwiezdne Wojny: Akolita w czerwcu, teraz nadeszła pora na znakomicie oceniany i popularny The Bear. Nie oznacza to zakończenia przygód w odległej galaktyce, bo ta będzie kontynuowana aż do finału, który pojawi się właśnie w lipcu. Poza tym Lily Gladstone, nominowana ostatnio do Oscara, pojawi się w serialu kryminalnym Most zbrodni. A to nie koniec nowości, które pojawią się w lipcu na Disney+.

Pełna lista znajduje się poniżej.

Disney+ - premiery na lipiec 2024

Jeszcze żyję

Wszystkie odcinki dostępne od 3 lipca

Opowiada on perypetie Nell Serrano, życiowej porażki, jak sama siebie określa, która pisze nekrologi w lokalnej gazecie i stara się jakoś układać sobie relacje w życiu osobistym i zawodowym. Rzecz w tym, że widuje zmarłych, o których ma pisać, i udzielają jej oni porad życiowych. Serial jest adaptacją książki Alexandry Potter Confessions of a 40-something F**k Up.

fot. Disney+

Blue w szortach

Wszystkie odcinki dostępne od 3 lipca

Kolekcja trwających od jednej do trzech minut miniodcinków Blue w szortach została napisana przez twórcę Bluey Joe Brumma i wyprodukowana przez Ludo Studio. Krótkometrażówki podkreślają zabawne i słodkie momenty z udziałem Bluey i Bingo, opierając się na zabawnych interakcjach i grach, które pozwalają jeszcze lepiej odkrywać postacie i świat znany z Bluey.

fot. Disney+

Most zbrodni

Wszystkie odcinki dostępne od 10 lipca

Under the Bridge opowiada historię, która bazuje na prawdziwych wydarzeniach i przedstawia sprawę zaginięcia 14 letniej Reeny Virk, która razem z przyjaciółmi poszła na imprezę, ale nie wróciła już nigdy do domu. Śledztwem zajmie się para Godfrey (Riley Keough) oraz Bentland (Lily Gladstone).

fot. Disney+

Następcy: Rebelia Red

Premiera filmu 12 lipca

Uma, która niegdyś stała po złej stronie mocy, teraz jest dyrektorką liceum w Auradonie. Do szkoły zaprasza Red, zbuntowaną córkę tyranicznej Królowej Kier z Krainy Czarów. Królowa Kier nie cierpi całego Auradonu, a zwłaszcza Kopciuszka. Korzysta z okazji do zemsty, podrzucając córkę do nowej szkoły i postanawia objąć władzę. Red musi połączyć siły z wiecznie dążącą do perfekcji córką Kopciuszka, Chloe, by cofnąć się w czasie i zmienić bieg bolesnych zdarzeń, które sprawiły, że mama Red stała się królową złoczyńców.

fot. Disney+

Premiera od 17 lipca

Akcja serialu rozgrywa się w Nowym Jorku, gdzie ekipa filmowców śledzi każdy trójkę wampirów z Wellington będących współlokatorami.

fot. FX

The Bear

Wszystkie odcinki dostępne od 17 lipca

Głównym bohaterem produkcji jest Carmen 'Carmy' Berzatto, młody szef kuchni, który powraca do Chicago po traumatycznej śmierci w jego rodzinie. Na miejscu mężczyzna ma poprowadzić lokalny, familijny biznes – bar z kanapkami The Original Beef of Chicagoland. Carmy musi poradzić sobie z opornym personelem, problemami w rodzinie oraz traumą po samobójczej śmierci brata.

fot. FX

Trzy odcinki dostępne od 24 lipca

Główny bohater serialu opartego na cyklu bestsellerowych powieści Karin Slaughter Will Trent, agent specjalny Will Trent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw.

fot. ABC

Ponadto w lipcu na Disney+ pojawią się:

LA Clippers: Walka o zwycięstwo - od 2 lipca

Misja: Podstawówka - od 10 lipca

Gwiezdne Wojny: Akolita - od 17 lipca

The Kardashians - od 25 lipca

Futurama - od 29 lipca