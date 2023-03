Ishura - obsada i zdjęcia nowego anime Disney+. Jest głos Erena z Attack on Titan!

Fot. Disney+

Disney+ poinformowało o dwóch nowych członkach obsady głosowej Ishura. To anime, które pokaże bitwę, mającą na celu wyłonienie najpotężniejszego z potężnych wojowników. Zobaczcie szczegóły poniżej.

W obsadzie głosowej są Yuki Kaji (Eren w Attack on Titan) jako Soujiro the Willow-Sword i Reina Ueda (Kanao w Miecz zabójcy demonów) jako Yuno the Distant Talon. Dołączyli do nich Akio Ohtsuka (Thorkell w Sadze Winlandzkiej) jako Seijaku naru Hargent i Jun Fukuyama (Matsumoto w Vivy -Fluorite Eye's Song-) jako Hoshihase Ars.

Ishura - fabuła anime Disney+

O czym opowiada anime Ishura? Zgodnie z opisem Yen Press, wydawcy mangi, to historia rozgrywająca się w świecie, w którym umarł Król Demonów, a zastęp półbogów odziedziczył po nim świat. Bohaterowie zaczną między sobą rywalizować, by zdobyć tytuł Prawdziwego Bohatera, biorąc udział w różnych wyzwaniach i wywołując między sobą konflikty. To interesująca grupa: jest w niej między innymi czarodziej, który umie powoływać słowo do życia, mistrz szermierki, będący w stanie wymyślić jak pokonać wrogów jednym spojrzeniem, a także anielski zabójca, zadający natychmiastową śmierć.

Ishura - pierwsze zdjęcia

Ishura - Seijaku naru Hargent

Ishura - zwiastun

Ishura będzie dostępne jedynie na Disney+ i zadebiutuje na pokazie AnimeJapan.