Disney+ - nowości na czerwiec 2024. Nie tylko Gwiezdne Wojny: Akolita

fot. materiały prasowe

Czerwiec w Disney+ zapowiada się ekscytująco dla fanów Gwiezdnych Wojen, ponieważ premierę będzie mieć wyczekiwany serial Gwiezdne Wojny: Akolita. Jego akcja rozgrywa się 100 lat przed wydarzeniami z filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo, a w obsadzie znaleźli się m.in. Carrie-Anne Moss, Dafne Keen, Lee Jung-jae i Amandla Stenberg. Ponadto fani piłki nożnej nie tylko będą się pasjonować meczami polskiej reprezentacji w piłce nożnej na Euro, ale też będą mogli obejrzeć nowe odcinki 3. sezonu Witamy we Wrexham. Na miłośników horroru będzie czekać Omen: Początek. Ale to nie wszystkie interesujące tytuły, które trafią na platformę.

Sprawdźcie poniżej pełną listę czerwcowcyh nowości w Disney+.

Disney+ - premiery na czerwiec 2024

Omen: Początek

Premiera filmu 30 maja

Omen: Początek to prequel klasycznego horroru z 1976 roku, który wyreżyserował Richard Donner. Nowy film opowiada o młodej Amerykance, która zostaje wysłana do Rzymu, aby rozpocząć życie w służbie Kościoła. Tam napotyka mrok, który każe jej kwestionować swoją wiarę i odkrywa przerażający spisek, który ma na celu doprowadzenie do narodzin wcielonego zła.

fot. Moris Puccio // 20th Century Studio

Za zasłoną

Premiera całego sezonu 29 maja

„Za zasłoną” to międzynarodowy thriller szpiegowski, ukazujący zaskakującą i napiętą relację między dwiema kobietami, które w drodze ze Stambułu do Paryża i Londynu grają w zabójczą grę prawdy i kłamstw. Jedna z nich ma sekret, a druga misję jego ujawnienia, nim zginą tysiące ludzi. W tle kontrolerzy misji z amerykańskiej CIA i francuskiej DGSE z trudem pokonują dzielące ich różnice i współpracują, aby zapobiec potencjalnej katastrofie, zanim będzie za późno.

fot. FX

LA Clippers: Walka o zwycięstwo

Premiera 4 czerwca

Clipped to sześcioodcinkowa produkcja, która zabierze widzów z powrotem do 2014 roku, gdy świat obiegła skandaliczna wypowiedź właściciela koszykarskiego klubu Clippers, Donalda Sterlinga. Wciela się w niego Laurence Fishburne.

fot. Kelsey McNeal // Color Force // FX Productions

Becoming Karl Lagerfeld

Premiera całego sezonu 7 czerwca

Rok 1972. Karl Lagerfeld ma 38 lat i jest projektantem mody ready-to-wear, nieznanym szerszej publiczności. Kiedy na jego drodze staje Jacques de Bascher – ambitny i niefrasobliwy młody dandys – wszystko ulega zmianie. Lagerfeld postanawia zmierzyć się ze swoim przyjacielem Yves'em Saint Laurentem, geniuszem haute couture, wspieranym przez budzącego respekt Pierre'a Bergé’a. Glamour, bitwy ego, ekstrawaganckie uroczystości i niszczycielska pasja – zobacz, jak Karl Lagerfeld stał się legendą.

fot. Caroline Dubois // Disney+

Gwiezdne Wojny: Akolita

Premiera 2 pierwszych odcinków 5 czerwca, kolejne co tydzień

W serialu "Akolita" śledztwo w sprawie szokującej zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce z jego przeszłości (Amandla Stenberg). W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają oni mroczną ścieżką, a złowrogie siły sprawiają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje...

fot. Disney+

Witamy we Wrexham

Premiera 2 pierwszych odcinków 12 czerwca, kolejne co tydzień

W 2020 roku Rob McElhenney i Ryan Reynolds wspólnymi siłami kupili grający w piątej lidze klub piłkarski Wrexham w nadziei, że stworzą historię sukcesu, której wszyscy będą kibicować. Świat to dostrzegł, a w zespole zaszły zmiany. Po piętnastu bolesnych sezonach w National League klub w końcu awansował z powrotem do English Football League. Czy Wrexham AFC sprosta nowym wyzwaniom i sięgnie po kolejne sukcesy?

fot. Disney+

Zabójcze umysły

Premiera 2 pierwszych odcinków 14 czerwca, kolejne co tydzień

Po szokującym finale poprzedniego sezonu, nowa odsłona "Zabójczych umysłów" rozpoczyna się w momencie, gdy elitarny zespół profilerów FBI bada śmiertelną tajemnicę GOLD STAR. W miarę odkrywania spisku, jednostka BAU napotyka nieoczekiwane komplikacje - seryjny morderca Elias Voit negocjuje umowę, która przenosi go do aresztu federalnego na własnym podwórku BAU. Zespół staje w obliczu największego jak dotąd zagrożenia, a jego konsekwencje będą poważne.

fot. Paramount+

We Were the Lucky Ones

Premiera całego sezonu 19 czerwca

Oparta na bestsellerze New York Timesa autorstwa Georgii Hunter, adaptacja powieści „My mieliśmy szczęście” to miniserial inspirowany niesamowitą, choć prawdziwą, historią pewnej rozdzielonej na początku II wojny światowej żydowskiej rodziny. Fabuła podąża za nimi przez kontynenty, a bohaterowie, robiąc wszystko, co w ich mocy, starają się przetrwać i ponownie ze sobą zjednoczyć. „My mieliśmy szczęście” jest świadectwem tego, jak w obliczu najmroczniejszych chwil XX wieku ludzki duch może nie tylko przetrwać, lecz nawet rozkwitnąć. Serial jest hołdem dla triumfu nadziei i miłości, które przezwyciężają wszelkie przeciwności losu.

fot. materiały prasowe

Diane von Furstenberg: Na straży stylu

Premiera filmu 25 czerwca

Historia pionierki znanej na całym świecie pod inicjałami DVF. Dziecko ocalałej z Holokaustu, księżniczka z małżeństwa i założycielka marki modowej. Film zawiera wywiady z Oprah Winfrey, Markiem Jacobsem, Hillary Rodham Clinton i nie tylko.

fot. materiały prasowe

Ponadto w czerwcu na Disney+ pojawią się:

Family Guy: Głowa rodziny – premiera 6 odcinków 22. sezonu 5 czerwca

Ojciec chrzestny Harlemu - premiera 3. sezonu 5 czerwca

Queenie – premiera 1. sezonu 7 czerwca

Simpsonowie - premiera 4 odcinków 35. sezonu 26 czerwca

Lucrecia: Morderstwo w Madrycie - premiera serialu dokumentalnego 27 czerwca