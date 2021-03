Disney podnosi ceny swoich usług streamingowych

Źródło: Marvel/Disney+

Pierwszy rok funkcjonowania platformy Disney+ można nazwać spektakularnym sukcesem. Serwis przyciągnął do siebie dziesiątki milionów użytkowników, zauważalnie przewyższając pierwotne założenia ekspansji zarysowane przez włodarzy korporacji. Po kilkunastu miesiącach funkcjonowania usługi przyszedł czas na zrewidowanie oferty cenowej. Firma wdroży podwyżkę opłat subskrypcyjnych, która wejdą w życie w piątek 26 marca.

Zgodnie z nowym planem taryfowym użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych zapłacą za dostęp do Disney+ 8 $ zamiast dotychczasowych 7 $. Zdrożeją także oferty pakietowe. Dotychczas za dostęp do Disney+, Hulu oraz ESPN+ trzeba było zapłacić 13 $ za wersję z reklamami. Od piątku cena tego pakietu wzrośnie do 14 $. Z kolei abonament roczny na Disney+ zdrożeje o 10 $ do poziomu 80 $.

Podwyżki nie ominą także użytkowników ze Starego Kontynentu. Niestety, wzrost cen w Europie będzie jeszcze bardziej odczuwalny niż w Stanach Zjednoczonych. Korporacja postanowiła podwyższyć opłatę abonamentową z 7 € do poziomu 9 €. Na sporą podwyżkę muszą przygotować się także Kanadyjczycy, którzy za miesięczny abonament zapłacą aż 12 kanadyjskich dolarów zamiast dotychczasowych dziewięciu.

To pierwsza rewizja ceny abonamentu Disney+ od czasu uruchomienia usługi w listopadzie 2019 roku.