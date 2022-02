Disney+ zyskało ponad 10 mln subskrybentów

Marvel

Disney+ dodał aż 11,8 miliona subskrybentów na całym świecie w pierwszym kwartale nowego roku podatkowego. Ta liczba jest oszałamiająca, ponieważ serwis zyskał w poprzednim kwartale tylko 2 miliony subskrybentów.

Globalna liczba abonentów Disney+ to prawie 129,8 milionów, z czego 42,9 miliona przypada na Stany Zjednoczone. Dla porównania Netflix ma obecnie 222 mln subskrybentów na całym świecie, podczas gdy należący do Disneya Hulu ma około 43,8 mln. HBO Max zgromadziło do tej pory 73,8 mln użytkowników, należący do NBC Universal Peacock 54 mln, a Apple TV+ 20 mln.

fot. materiały prasowe

Disney+ - nadchodzące hity platformy

Tak znaczny wzrost subskrybentów Disney+ może być wynikiem premier dwóch popularnych seriali, czyli Hawkeye i Księga Boby Fetta. Platforma w kolejnych miesiącach szykuje kilka nowych potencjalnych hitów takich jak Moon Knight, Obi-Wan Kenobi czy She-Hulk. W związku z tym liczba subskrybentów serwisu może jeszcze znacznie wzrosnąć w najbliższym czasie.

