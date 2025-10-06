Kolejna podwyżka cen dla subskrybentów Disney+. Ile wyniesie nowa cena?

fot. Disney

Serwis streamingowy Disney+ wprowadził podwyżkę cen w Polsce. Od teraz miesięczny koszt pakietu Standard wynosi 34,99 zł, zamiast dotychczasowych 29,99 zł. Z kolei plan Premium podrożał z 49,99 zł do 59,99 zł. Na ten moment zmiana obejmuje jedynie nowych użytkowników, jednak wkrótce wyższe stawki zaczną obowiązywać również obecnych subskrybentów.

Jesienne korekty cen to dla Disney+ nic nowego — podobne aktualizacje pojawiały się w poprzednich latach. Tegoroczna fala podwyżek rozpoczęła się pod koniec września, kiedy amerykański oddział platformy zwiększył ceny o 2–3 dolary. Według danych podanych przez Deadline, w Stanach Zjednoczonych będzie to już czwarta podwyżka w ciągu czterech lat.

Jak wygląda nowa oferta Disney+?

Disney+ Standard kosztuje 34,99 zł miesięcznie lub 349,90 zł rocznie (wcześniej 29,99 zł / 299,90 zł). Umożliwia oglądanie materiałów w jakości Full HD (1080p) z dźwiękiem 5.1 na dwóch urządzeniach jednocześnie. W planie tym nie ma reklam.

Aby korzystać z jakości 4K UHD, HDR oraz dźwięku Dolby Atmos, należy wybrać plan Premium, który po zmianie kosztuje 59,99 zł miesięcznie lub 599,90 zł rocznie (wcześniej 49,99 zł / 499,90 zł). Umożliwia on streaming na czterech urządzeniach w tym samym czasie.

Podrożała również opłata za dodatkowego użytkownika spoza gospodarstwa domowego — z 17,99 zł do 20,99 zł miesięcznie. Na razie obecni klienci nie zostali jeszcze poinformowani o zmianie cennika, ale komunikaty w tej sprawie mają pojawić się w najbliższych tygodniach.