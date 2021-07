Disney stworzy film animowany na Kaszubach. Filip Bajon i Mirosław Piepka twórcami

Disney

Mirosław Piepka, scenarzysta filmu Kamerdyner przekazał na Festiwalu Filmów Kaszubskich informację, że The Walt Disney Company nakręci film animowany w Polsce, którego akcja rozgrywać się będzie na Kaszubach. Informacja została przekazana przez Dziennik Bałtycki. Za reżyserię amerykańskiego filmu odpowiadać będzie twórca Kamerdynera, Filip Bajon.

W lutym ubiegłego roku otrzymałem telefon od Walt Disney Company z propozycją napisania scenariusza do fabularnego animowanego filmu kinowego - mówi Mirosław Piepka cytowany przez Dziennik Bałtycki – Paradoksalnie, to pandemia pozwoliła mi na to, że kiedy byliśmy wszyscy pozamykani, mogłem się całkowicie zająć tym projektem.

Współproducentem jest Trefl Film, zaś film powstanie na Wybrzeżu. Akcja filmu ma toczyć się w XV wieku na wyspie Hel. Wówczas Hel faktycznie był wyspą. Jak zdradza scenarzysta, ekipa filmu złożona jest z dużych nazwisk, w tym gronie jest trzech zdobywców Oscara. Prace mają ruszyć 13 lipca tego roku. Jak zauważa Piepka - jest to pierwszy w historii Walt Disney Company film w oparciu o scenariusz polskich autorów.

fot. Rafal Piajanski