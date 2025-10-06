Pełny zwiastun Disney Twisted-Wonderland: Animacja. To anime może stać się hitem

fot. Disney+

Reklama

Disney Twisted-Wonderland: Animacja opowiada o prestiżowej akademii magii – Akademia Nocnego Kruka, której zadaniem jest kształcenie młodych adeptów sztuk magicznych. Uczniowie zostają przydzieleni do "domów" tak, by najbardziej odpowiadał jego "esencji duszy". Każdy z tych domów bazuje na znanych animacjach Disneya i odzwierciedla cechy ich złoczyńców. Główny bohater Yu, który utknął w tym świecie, musi stawić czoła magicznej szkole pełnej duchów, potworów i rywalizujących między sobą uczniów.

Disney+ zamówił od razu 3 sezony. Pierwsza seria przedstawi wydarzenia z wątku "Episode of Heartslabyul", który wykorzystuje motywy z Alicji w Krainie Czarów. Z kolei druga odsłona zaadaptuje wątek "Episode of Savanaclaw" (nawiązujący do Króla Lwa), a kolejna - "Episode of Octavinelle" (inspirowany Małą syrenką). Za animację odpowiada Aniplex przy współpracy z Walt Disney Japan.

Zobaczcie poniżej nowy zwiastun nadchodzącego anime.

Disney Twisted-Wonderland: Animacja - zwiastun

Disney Twisted-Wonderland: Animacja - zdjęcia

Disney Twisted-Wonderland - zwiastun Zobacz więcej Reklama

Disney Twisted-Wonderland: Animacja - fabuła, obsada, twórcy

Dawno, dawno temu Wielka Siódemka panowała w Mrocznej Krainie Czarów. Ich legendarne czyny były tak sławne, że prestiżowa szkoła magii - Akademia Nocnego Kruka - postanowiła nazwać swoje domy na cześć każdego z członków Wielkiej Siódemki: Królowej Kier, Władcy Zwierząt, Morskiej Wiedźmy, Czarnoksiężnika Piasków, Najpiękniejszej Królowej, Króla Zaświatów i Ciernistej Wróżki. Yuken (Yu), zwyczajny licealista, nie wiedział o istnieniu tego miejsca - aż do chwili, gdy nagle zostaje przeniesiony w sam środek ceremonii powitalnej. Teraz będzie musiał stawić czoła potworom oraz uczniom szkolącym się na magów, a jego brak magicznych zdolności zostanie wielokrotnie wystawiony na próbę. Czy Yo znajdzie sposób, by wrócić do swojego świata?

Serial wyreżyserowali Takahiro Natori i Shin Katagai z Yumeta Company i Graphinica. Yoichi Kato napisał scenariusz, a Hanaka Nakano i Akane Sato zajęli się wyglądem postaci. Dodajmy, że twórczyni Kuroshitsuji (Black Butler) Yana Toboso jest odpowiedzialna za koncept gry oraz jej wygląd.

Yohei Azanami podkłada głos Yukenowi Enmie, protagoniście w pierwszym sezonie. W obsadzie głosowej są również Natsuki Hanae jako Riddle Rosehearts, Seiichiro Yamashita jako Ace Trappola, Chiaki Kobayashi jako Deuce Space, Ryota Suzuki jako Trey Clover, Tatsuyuki Kobyashi jako Cater Diamond, Mitsuru Miyamoto jako Dire Crowley i Noriaki Sugiyama jako Grim. Takumi Ozama odpowiada za muzykę do anime.

Disney Twisted-Wonderland: Animacja - premiera 29 października na Disney+. Nowe odcinki co tydzień.