Budżet Avengers: Doomsday już puchnie - są kwoty. Roboczy tytuł filmu coś Wam przypomni

Od tych kwot może zakręcić się w głowie - serwis Forbes przedstawił pierwsze wyliczenia finansowe związane z Avengers: Doomsday. Jak się okazuje, produkcja braci Russo już w tej chwili, na kilkanaście dni przed początkiem zdjęć, generuje olbrzymie koszty, co może sugerować np. powstawanie ogromnych i drogich planów filmowych.

W raporcie Forbesa, którego autorzy przekrojowo przyglądają się wydatkom Disneya i Marvela w obrębie MCU, czytamy, że pierwsza z firm jak do tej pory wydała na Avengers: Doomsday już dwukrotnie więcej na preprodukcję niż w przypadku Ant-Mana 3 - szacowany budżet to 8 mln USD (oczywiście mowa tu wyłącznie o wstępnych wydatkach).

Kwota może być zastanawiająca jeśli weźmiemy pod uwagę, że najnowsze dzieło braci Russo, kosztujące 320 mln USD The Electric State, najprawdopodobniej okaże się finansową klapą. Z drugiej jednak strony Disney i Marvel mieli przyjąć szereg zasad, które będą ograniczać wzrost kosztów produkcji. To właśnie temu służy kręcenie filmów w Wielkiej Brytanii - studio może liczyć na znacznie większe dofinansowanie.

Forbes przypomina, że budżet Wojny bez granic i Końca gry wyniósł łącznie 1,3 mld USD (nowe filmy będą kosztować "więcej"), jak również odwołuje się do zeszłorocznego tekstu Variety, w którym dziennikarze podali kilka wyliczeń związanych z Doomsday i Secret Wars. W rzeczonym raporcie mogliśmy przeczytać m.in.:

bracia Russo otrzymają 80 mln USD za reżyserię obu filmów

Robert Downey Jr. zainkasuje "znacznie więcej pieniędzy" za powrót do MCU

80 mln USD dla braci Russo to dopiero początek ich potencjalnych zarobków; w umowie twórców jest klauzula o dodatkowych wypłatach po przekraczaniu w box office w skali globalnej pułapów 750 mln USD, 1 mld USD, itd.

Ze wspomnianej publikacji Forbesa wynika także, że roboczy tytuł Avengers: Doomsday to "For All Time Productions UK". To oczywiście jawne nawiązanie do motta (w oryginale: "For All Time. Always") stojącej na straży Świętej Chronologii organizacji Time Variance Authority, którą poznaliśmy w serialu Loki i filmie Deadpool & Wolverine. Przypomnijmy, że ledwie wczoraj donosiliśmy Wam, iż w produkcji o Mścicielach miałaby pojawić się aktorska wersja Panny Minutki.

Film Avengers: Doomsday powinien wejść na ekrany kin 1 maja 2026 roku.