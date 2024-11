Diuna 2 wciąż ma szansę na nominację do Oscara za muzykę? Villeneuve odpowiada

Legendary Pictures/Warner Bros.

Reklama

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że ścieżka dźwiękowa hitu Diuna 2 w reżyserii Denisa Villeneuve'a nie będzie mogła ubiegać się o nominację do Oscara. Muzyka Hansa Zimmera napotkała przeszkodę, ponieważ istniał spór o to, czy ścieżka dźwiękowa spełnia standardy kwalifikowalności Akademii.

Dlaczego Diuna 2 została zdyskwalifikowana?

Ścieżka dźwiękowa drugiego filmu zawiera tematy muzyczne z nagrodzonej Oscarem Diuny z 2021 roku, co mogło przekroczyć limit dozwolonej wcześniej wykorzystanej muzyki zgodnie z wytycznymi Akademii. Według regulaminu w walce o nagrodę mogą wziąć udział tylko te filmy, których ścieżka dźwiękowa nie zapożycza 20% lub więcej z poprzednich filmów, jeśli dana produkcja jest kontynuacją.

Jak twierdzi Villeneuve:

Nie sądzę, żeby to był koniec... Byłem tam, gdy Hans pisał muzykę, i stworzył ogromną ilość materiału. Druga Diuna ma nową ścieżkę dźwiękową. Nie akceptuję tej decyzji, ponieważ to jedna z najpiękniejszych ścieżek dźwiękowych, jakie Hans kiedykolwiek napisał, i chciałbym, żeby została rozważona.

Warner Bros zaktualizowało swoją stronę For Your Consideration (forma pokazania grupom rozdającym nagrody, że należy ponownie rozważyć decyzję), dodając ścieżkę dźwiękową Diuny 2 do oficjalnych zgłoszeń, co sygnalizuje ich zaangażowanie w uzyskanie nominacji do nagrody. Choć decyzja Akademii wciąż wisi w powietrzu, praca Zimmera pozostaje warta ponownego rozpatrzenia przez inne wpływowe organizacje, w tym BAFTA, Złote Globy oraz Critics Choice Awards,