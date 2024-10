Denis Villeneuve wskazuje najbardziej ryzykowny film w swojej karierze. Reżyser o pracy nad Diuną

fot. Columbia Pictures // Sony

W stolicy Wielkiej Brytanii odbywa się festiwal filmowy The BFI London, podczas którego przeprowadzane są rozmowy ze znanymi twórcami. W wydarzeniu Screen Talks wziął udział Denis Villeneuve, który w ostatnich latach dostarczył widzom kilka znakomitych obrazów, jak dwie części Diuny, Blade Runner 2049, Sicario czy Nowy początek. Pytania zadawał Brett Goldstein, który znany jest m.in. z serialu Ted Lasso.

Dlaczego Blade Runner 2049 to najbardziej ryzykowny film w karierze Denisa Villeneuve'a?

Villeneuve wyjaśnił, dlaczego uważa Blade Runner 2049 z Harrisonem Fordem i Ryanem Goslingiem za jeden z najbardziej ryzykownych filmów w swojej karierze.

W przeszłości odrzuciłem kilka filmów science fiction, duże filmy, ponieważ nie byłem chciwy… Ale po Sicario poczułem, że mam siłę, aby udźwignąć projekt taki jak [Blade Runner 2049].

Ostatecznie Blade Runner 2049 zarobił 270 mln dolarów na całym świecie. Następnie twórca kontynuował:

Powiedziałem: "OK, jeśli zrobię jeden wielki film science fiction i zaryzykuję wszystko, to będzie pięknie. Zrobienie sequela mojego ulubionego filmu to piękny sposób na zakończenie mojej kariery". Uważałem, że to bardzo romantyczne.

Villeneuve opowiedział, jak doszło do tego, że to on wyreżyserował sequel Łowcy androidów, a nie Ridley Scott, który stał za kamerą pierwszej części.

Labirynt Kiedy kręciłem(2013), pewnego dnia [producenci] przerwali spotkania i powiedzieli: "Przepraszamy. Ridley Scott jest w sąsiednim pokoju. Nie powinniśmy ci mówić, ale robimy sequel Łowcy androidów". Odpowiedziałem: "Wow". Potem, kiedy kręciłem Sicario, dostałem telefon. Ridley jest najbardziej płodnym, zapracowanym reżyserem. Kiedy ja reżyseruję jeden film, Ridley robi trzy rzeczy. Myślę, że Harrison Ford miał już dość czekania.

fot. Alcon Entertainment // Columbia Pictures

Reżyser przyznał, że był przekonany, że Hollywood go zniszczy, a Labirynt zniszczy jego tożsamość jako filmowca. Dlatego Wróg, do którego ukończył prace w tym samym tygodniu, co film z Jake’em Gyllenhaalem, był jego tajną bronią. Bał się, że znowu zostanie zmiażdżony przez system. Nie chciał kręcić sequeli, ponieważ chciał mieć kontrolę nad swoimi filmami.

Ale praca w Hollywood okazała się bardzo miłą niespodzianką. W tamtym czasie [Labirynt] był najlepszym doświadczeniem filmowym w moim życiu. Nigdy nie czułem się tak szanowany. Dali mi wszystko, czego chciałem… To było idealne doświadczenie i poczułem, co to znaczy kręcić film za pieniądze.

Villeneuve dodał, że praca nad Nowym początkiem oraz obiema częściami Diuny wymagała dużo przygotowań. Przyznał, że budowanie świata jest bardzo wymagające i zawsze trafia się dzień na planie, kiedy myśli, że to najgorszy dzień w jego życiu. Goldstein zapytał się, czy to prawda, że kręcenie sceny ujeżdżania czerwia trwało 44 dni. Twórca odpowiedział:

To jak próba grania na instrumencie, który jest rozstrojony. Twój mózg jest rozstrojony. Ale nauczyłem się... że zawsze możesz nakręcić to jeszcze raz!

fot. IMDB.com