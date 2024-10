Diuna 2 bez szans na Oscara w jednej z ważnych kategorii. Dyskwalifikacja

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

Hans Zimmer to legendarny kompozytor z dwoma Oscarami w swojej karierze za stworzenie muzyki do animowanego Króla Lwa oraz pierwszej części Diuny w reżyserii Denisa Villeneuve'a. Tegoroczna kontynuacja podbiła kina i serca widowni, a Arrakis nie byłoby takie samo bez charakterystycznych dźwięków, które stworzył niemiecki muzyk. Wydawało się pewne, że jego praca zostanie przynajmniej wzięta pod uwagę na kolejnej gali Oscarów, ale tak się nie stało. Diuna: Część druga nie weźmie udziału w tej kategorii konkursu z powodu niespełnienia warunków regulaminu Akademii.

Regulamin jasno określa, że w walce o nagrodę mogą wziąć uwagę tylko te filmy, których ścieżka dźwiękowa nie zapożycza 20% lub więcej z poprzednich filmów jeśli dana produkcja jest kontynuacją. To oznacza, że Diuna: Część druga wykorzystała przynajmniej 20% albo więcej ze ścieżki dźwiękowej części pierwszej i na podstawie tego została zdyskwalifikowana.

To nie oznacza, że kompozytor jest bez szans na Oscara. Stworzył on ścieżkę dźwiękową do filmu Blitz, który również może powalczyć na następnych Oscarach. Chociaż Akademia Filmowa nie wręczy statuetki niemieckiemu muzykowi, to nadal może on otrzymać wyróżnienia w ramach Critics Choice Awards, Złotych Globów, BAFTA, a nawet Grammys.

Najlepsze filmy Denisa Villeneuve wg. redakcji naEKRANIE [RANKING]

10. 32 sierpnia na Ziemi