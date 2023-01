Diuna 2 - Tim Blake Nelson w obsadzie. To może być postać oczekiwana przez fanów

fot. Marvel

Jak donosi The Hollywood Reporter Tim Blake Nelson jest w obsadzie filmu Diuna 2. Choć prace na planie zakończyły się kilka miesięcy temu, do dziś jego obecność w widowisku była trzymana w tajemnicy. Dziennikarz THR nie dowiedział się kogo gra.

Diuna 2 - kogo gra Tim Blake Nelson?

Na ten moment w sieci wszyscy spekulują, że może to być tylko postać z książki znana jako hrabia Hasimir Fenring. Jest to jedyna istotna postać z pierwowzoru literackiego, o której do tej pory wiedzieliśmy, że nie została obsadzona. Był on mentatem, zabójcą i doradcą Imperatora Shaddama IV (w tej roli Christopher Walken).

W obsadzie są także Austin Butler, Florence Pugh, Léa Seydoux, Christopher Walken, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson oraz Javier Bardem.

Historia Diuny 2 będzie czerpać z drugiej połowy pierwszej książki autorstwa Franka Herberta. Za reżyserię ponownie odpowiada Denis Villeneuve, który napisał scenariusz razem z Jonem Spaihtsem (także współtwórca jedynki). Mary Parent, Villeneuve, Cale Boyter, Tanya Lapointe oraz Patrick McCormick są producentami.

Diuna 2 - premiera w listopadzie 2023 roku tylko w kinach.