Diuna będzie hitem w kinach? Analityk box office prognozuje

fot. Empire

Denis Villeneuve, reżyser filmu Diuna może mówić, że to są "Gwiezdne Wojny dla dorosłych", ale siłą rzeczy ta historia nie ma aż tak gigantycznego potencjału komercyjnego. Eksperci nie spodziewają się bowiem, aby w związku z Diuną do sklepów trafiło mnóstwo zabawek i gadżetów związanych z superprodukcją, które generują przeważnie bardzo wysokie przychody.

Paul Dergarabedian, analityk rynku z firmy Comscorse ocenia, że opóźnienie Diuny było jedyną słuszną decyzją. Uważa, że w normalnym przedpandemicznym świecie, gdy wszystkie kin są otwarte i nie ma reżimów sanitarnych, ta superprodukcja ma potencjał przekroczyć miliard dolarów wpływów.

- Zainteresowanie jest poza wszelkimi skalami. To jest film z globalnym potencjał miliarda dolarów. Przewiduję, że jest to jeden z takich filmów, które mogą trafić do widza w każdym miejscu świata, podobnie jak James Bond - czytamy.

Dodaje, że znajomość marki, znanego reżysera i gwiazd to istotne czynniki. Warner Bros. według niego przesuwając premierę o rok wykazuje się wiarą w tej projekt oraz w to, że kino przetrwa pandemię.

Niepewność o komercyjny sukces w związku z Diuna ma związek z filmem Blade Runner 2049 tego samego reżysera. Pomimo fantastycznych recenzji, widzowie nie byli zainteresowani wyprawą do kin i superprodukcja poniosła spektakularną klapę.

Diuna - premiera w październiku 2021 roku.