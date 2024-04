Diuna: Część druga - pierwsze 10 minut online. Film już w streamingu - gdzie oglądać?

fot. materiały prasowe

Diuna: Część druga online! Pomimo tego, że film nadal zarabia w kinach, trafił on do sprzedaży do serwisów VOD, w których można kupić wersję cyfrową lub ją wypożyczyć na 48 godzin. W ramach promocji opublikowano w sieci pierwsze 10 minut widowiska, które mogą przekonać osoby wahające się, czy warto ten świetnie oceniany film obejrzeć. Zobaczcie i oceńcie sami.

Diuna: Część druga - pierwsze 10 minut

Tak prezentują się te minuty.

Przypomnijmy, że do tej pory Diuna: Część druga zebrała w box office na całym świecie 684,5 mln dolarów przy budżecie 190 mln dolarów. Według ekspertów poprzednie premiery głośnych tytułach na VOD, gdy te wciąż były w kinach nie wpłynęły negatywnie na to, ile zarabiały w box office.

Diuna: Część druga online - gdzie oglądać?

Kilka serwisów ma w Polsce film Diuna: Część druga. Tak prezentują się ceny:

Premiery CANAL+ - 49,99 zł za wypożyczenie na określony czas. Opcja zakupu nie jest dostępna.

iTunes - 49,99 zł za wypożyczenie. 64,99 zł za kupno wersji cyfrowej na własność.

Rakuten - 49,99 zł za wypożyczenie. 69,99 zł za kupno wersji cyfrowej na własność.

Sklep Amazona - 49,99 zł za wypożyczenie. 64,99 zł za kupno wersji cyfrowej na własność.

Player.pl - 40 zł za wypożyczenie na określony czas. Opcja zakupu nie jest dostępna.

Play Now - 49 zł za wypożyczenie na określony czas. Opcja zakupu nie jest dostępna.