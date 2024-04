Diuna 2 - wideo pokazuje, jak kręcono sceny ujeżdżania czerwi. Maszyny z piaskiem i magia kamery

Legendary Pictures/Warner Bros.

Diuna 2 od dziś jest dostępna na VOD. Film w reżyserii Denisa Villeneuve'a znajdziecie już w ofercie do wypożyczenia w serwisach Player, Premiery CANAL+, Rakuten, iTunes, Amazon Prime Video i PLAY NOW. Tymczasem do sieci zaczynają trafiać dodatki wideo z cyfrowej wersji produkcji. Jednym z nich jest materiał, który przedstawia, w jaki sposób powstawały sceny ujeżdżania czerwi.

Jak wyjawia producentka i zarazem żona reżysera, Tanya Lapointe, twórcy zastosowali mnóstwo sztuczek, aby widzowie mogli uwierzyć w potęgę monumentalnych istot. Niezwykle ważną rolę odegrały maszyny rozpylające piasek, które imitowały rozmaite efekty towarzyszące zbliżającemu się zwierzęciu. Sam Villeneuve uczył natomiast aktorów, jak ujeżdżać czerwia - liczyła się nie tylko zajmowana na nim pozycja, ale i sposób trzymania haków. Spójrzcie sami:

https://twitter.com/DenisVfilms/status/1779949041993797906

Diuna: Część druga wciąż jest wyświetlana w kinach na całym świecie. W skali globalnej wygenerowała ona wpływy rzędu 684,5 mln USD - przypomnijmy, że budżet produkcji szacuje się na ok. 190 mln USD.

