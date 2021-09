Diuna - Jason Momoa trenuje do scen walki w nowym wideo zza kulis filmu

fot. CHIABELLA JAMES.

Premiera filmu Diuna zbliża się wielkimi krokami. Do sieci trafił nowy materiał wideo promujący produkcję. Przedstawia on gwiazdę produkcji, Jasona Momoę, wcielającego się w rolę Duncana Idaho, który trenuje do scen walki. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterem filmu jest Paul Atryda, członek poważanego w galaktyce rodu, którego ojciec, Leto, otrzymuje we władanie pustynną planetę Arrakis. Jednak okazuje się, że jest to spisek złowrogiego rodu Harkonnenów, którzy chcą zniszczyć Atrydów i przejąć złoża melanżu, pożądanej substancji, która zapewnia między innymi rozwój parapsychicznych zdolności. Paul i jego matka muszą uciekać na pustynię. Tam spotykają Fremenów, rdzennych mieszkańców planety. Łączą siły, aby odzyskać władzę.

Diuna

Oprócz wspomnianego Momoy w obsadzie produkcji znajdują się Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Zendaya, Oscar Isaac i David Dastmalchian. Reżyseruje Denis Villeneuve.

Diuna - premiera filmu w polskich kinach 22 października.