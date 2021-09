Diuna przewyższa oczekiwania. Shang-Chi nadal ma niskie spadki frekwencji

materiały prasowe

Doskonała wiadomość dla wszystkich czekających na film Diuna. Wystartował on w 24 krajach, zbierając 36,8 mln dolarów. Oznacza to, jak donosi Deadline, że przewyższył oczekiwania o dobre 15 mln dolarów. W porównaniu do innych głośnych premier 2021 roku, które startowały na tych samych rynkach poza USA, Diuna radzi sobie lepiej o 33% niż Czarna wdowa, 58% lepiej niż Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni czy 80% lepiej niż Godzilla kontra Kong. Dla porównania z poprzednim filmem reżysera Denisa Villeneuve'a, radzi sobie o 58% lepiej niż Blade Runner 2049.

Diuna pobiła pandemiczne rekordy box office w Rosji, Belgii, Francji, Danii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Ukrainie, Hongkongu i w Singapurze. Do tego dzięki premierze napłynęło o wiele więcej pozytywnych recenzji, niż po pokazie na festiwalu w Wenecji. Film na Rottentomatoes.com ma 90% pozytywnych recenzji ze średnią ocen 7,9/10. Premiera w Polsce 22 października 2021 roku. Według najnowszych wieści tego samego dnia trafi też do Chin, a to gigantyczna szansa na dobry zarobek, bo tam frekwencja jest lepsza niż w jakimkolwiek kraju na świecie. 29 października na chińskie ekrany wejdzie Nie czas umierać, więc Diuna będzie mieć konkurencję.

W USA nadal króluje Shang-Chi, notując zaledwie 40% spadku frekwencji. W trzecim weekendzie zbiera 21,7 mln dolarów. Jest to drugi najlepszy trzeci weekend września w historii po To (29,7 mln dolarów). Do tej pory w USA zebrano 176,9 mln dolarów. Jest to drugi najbardziej dochodowy film czasów pandemii na tym rynku tuż za Czarną Wdową, którą niebawem przegoni. Ona ma na koncie 183,2 mln dolarów. Poza Ameryką Północną Shang-Chi notuje 44% spadek frekwencji, co przekłada się na 42 mln dolarów z 43 krajów. Łącznie ma 143,7 mln dolarów. Sumując, na koncie 320,6 mln dolarów.

Przeciętnie wypada nowość Cry Macho, czyli nowy film Clinta Eastwooda, który jednocześnie trafił do HBO Max. Zebrał on w kinach tyko 4,5 mln dolarów. Jeszcze słabiej wypadł Copshop z wynikiem 2,3 mln dolarów.

Free Guy nadal zarabia. W USA ma już na koncie 108,6 mln dolarów. Na świecie ma 189,7 mln dolarów. Sumując na koncie 298,3 mln dolarów.