Diuna - operator o pracy nad filmem i kinowym doświadczeniu

Warner Bros

Greig Fraser (Lion. Droga do domu, Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie) jest bardzo uznanym operatorem w Hollywood, który wybrany został do kręcenia filmu Diuna. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter zostały zapytany o odczucia związane z tym projektem i presję wywołaną wielkimi oczekiwaniami publiki. Zażartował, że nikt nie chciałby być gościem, który zepsuł zdjęcia do Diuny, bo jest to szczególnie atrakcyjny materiał źródłowy dla każdego operatora.

Przyjęciu pracy nad Diuną towarzyszyło mu poczucie strachu, ale ma tak przy bardzo wielu projektach i bardzo to lubi, bo to go mobilizuje i napędza do dalszej pracy i tworzenia nowych rzeczy. Kilka słów poświęcił też jego współpracy z Denisem Villeneuve'em, reżyserem widowiska:

W przypadku Diuny wszystko zaczęło się od słuchania Denisa. Jest jak chłopiec zafascynowany książką, uwielbia materiał źródłowy. Słuchałem go godzinami. Historia jest wielka. To będzie naprawdę epickie.

Wraz z reżyserem skomponowali film jako połączenie szerokich ujęć - ukazujących rozległe krajobrazy pustynnej planety Aarakis, gdzie rozgrywa się większość filmu, a także z wieloma zbliżeniami ukazującymi intymne momenty bohaterów. Operator zdradza, że zazwyczaj film wykonuje się przy pomocy wypośrodkowanych ujęć, ale tutaj naturalną tendencją było robienie ujęć szerokich i wielu zbliżeń. Obraz w Diunie jest też połączeniem cyfrowego i analogowego podejścia do obróbki obrazu. To była sugestia Frasera, a Denis był bardzo otwarty na takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskiwanie rezultatów, których do tej pory nie widzieliśmy.

Diuna

Operator odniósł się także do kinowego doświadczenia.

Oczywiście możesz oglądać to na telewizorze, jeść lody i wyciągnąć sobie nogi (śmiech). Ale jest coś w kinowym doświadczeniu tego filmu. Widziałem to na ekranie IMAX i ledwo mogłem się powstrzymać. Ze ścieżką dźwiękową, grą aktorską, kolorami i całym projektem. To wszystko się sumuje. To było jak jazda na rollercoasterze.

Zobacz także:

Diuna - premiera w kinach w Polsce już 15 października.