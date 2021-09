HBO Max w Polsce. Wideo promocyjne i komentarze

fot. HBO Max

HBO Max to platforma streamingowa koncernu WarnerMedia, która już króluje w Stanach Zjednoczonych. To tam mają premiery hybrydowe największe superprodukcje Warner Bros. na czele z Diuną, Matrixem 4 czy Legionem samobójców 2. W końcu HBO Max wchodzi do Europy.

Jak donosi HBO w oficjalnej informacji prasowej 26 października platforma pojawi się w następujących krajach: Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Hiszpania i Andora.

Natomiast w 2022 roku HBO Max zostanie uruchomiony w kolejnych 14 państwach, w tym w Polsce: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia

W październiku 2021 roku zostanie zorganizowana wirtualna prezentacja, na której poznamy szczegóły działania platformy w Europie. Poznamy ofertę programową, ceny i inne informację.

- Uruchomienie HBO Max w Europie to dla nas historyczny moment – powiedział Johannes Larcher, Head of HBO Max International. – Filmy i seriale wyprodukowane przez spółki należące do WarnerMedia, takie jak Harry Potter, Gra o tron ​​czy Teoria wielkiego podrywu mają swoich fanów w całej Europie. Serwis HBO Max został stworzony po to, aby zapewnić możliwość wygodnego i intuicyjnego oglądania ulubionych produkcji, jak również pozostałych znakomitych tytułów dostępnych w jego ofercie programowej.

– Unikalne i ekskluzywne połączenie kultowych produkcji Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network czy Max Originals, w tym także naszych produkcji lokalnych, stworzy serwis streamingowy, który pokochają fani w Europie – dodała Christina Sulebakk, General Manager HBO Max EMEA. – Widzimy ogromny potencjał we wprowadzeniu w Europie tego bogatego programowo i całkowicie nowego serwisu streamingowego.

HBO Max zastąpi na rynku HBO GO, więc jak ktoś jest subskrybentem tego serwisu, automatycznie przejdzie do HBO Max. Opublikowano wideo promocyjne, które zdradza, że na ekranie zobaczymy m.in. nową Plotkarę.