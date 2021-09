Ghostwire Tokyo - japoński folklor i przerażające zjawy. Nowy zwiastun gry

fot. Bethesda

Najnowszy zwiastun Ghostwire Tokyo zdradza nieco więcej informacji na temat fabuły i świata, do którego trafimy w grze. Zabierze ona graczy do stolicy Japonii, w której doszło do niecodziennych wydarzeń: tajemnicza mgła doprowadziła do zniknięcia większości populacji miasta, a na ulicach pojawiły się mroczne, nadprzyrodzone siły. Materiał przybliża też postać głównego antagonisty, którym jest niebezpieczny okultysta znany jako Hannya.

Główny bohater nie będzie jednak bezbronny i w starciach z wrogami wykorzysta przeróżne, nadnaturalne zdolności. Z ich wycinkiem również można zapoznać się na nowym wideo - zobaczcie sami.

Ghostwire Tokyo zadebiutuje na PC i konsoli PlayStation 5 (czasowa wyłączność) wiosną 2022 roku. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.