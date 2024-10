Diuna: Proroctwo bez udziału reżysera filmów? Producent o związku z Denisem Villeneuve'em

foto. Lanna Apisukh

Podczas New York Comic Con producent wykonawczy serialu Diuna: Proroctwo udzielił wywiadu portalowi ScreenRant.com, w którym poruszono kwestię Denisa Villeneuve'a. Początkowo myślano, że reżyser kinowych filmów opartych na książce Diuna Franka Herberta ma jakiś związek z serialem. Jak jest naprawdę?

Diuna: Proroctwo – co z Denisem Villeneuve'em?

Producent Jordan Goldberg potwierdził, że Denis Villeneuve osobiście nie jest w żaden sposób związany z serialem i nie brał udziału w jego tworzeniu. Gdy twórcy pracowali nad Proroctwem, reżyser był w pełni zaangażowany w Diunę 2, więc nawet gdyby chciał, fizycznie nie mógłby uczestniczyć w produkcji serialu. Mimo to, jego osoba miała pewien wpływ na proces twórczy. Tak tłumaczy to producent:

– Denis pracuje nad własną franczyzą, był zajęty swoimi projektami. Pozostawił nam swobodę w kwestii tego, jak przedstawić nowe postacie i światy w tym uniwersum, co było ekscytujące z perspektywy historii, którą opowiadamy. Nasza opowieść jest osadzona poza Arrakis, więc odwiedzamy inne miejsca. Jednak jego twórczość była dla nas inspiracją, by stworzyć podobne immersyjne doświadczenie o wielkiej skali. Mamy nadzwyczajną obsadę i ekipę. Zrobiliśmy wszystko, by to było widoczne na ekranie.

Diuna: Proroctwo

Innymi słowy, filmy Villeneuve'a inspirowały twórców serialu Diuna: Proroctwo, by oddać świat stworzony przez Franka Herberta w podobnym stylu, gdzie ludzka historia łączy się z epickim rozmachem.

Diuna: Proroctwo – premiera w Maxie w listopadzie.