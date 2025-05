Najlepsze polskie książki fantastyczne w historii. Ile z tych tytułów science fiction i fantasy czytaliście?

Bohaterką Pułapki czasu jest trzynastoletnia Meg Murry, najstarsze dziecko fizyków Alexa i Kate Murry. Jest matematycznie uzdolniona, choć rzadko wykorzystująca swoje mocne strony, wycofana i podobnie jak wiele nastolatek niezadowolona ze swojego wyglądu. Uwielbia swoją matkę i trzech braci, tęskni za zaginionym w tajemniczych okolicznościach ojcem. Pewnej burzliwej nocy w domu Meg zjawia się tajemnicza Pani Coto, która wspomina o koncepcji naukowej, nad którą pracował ojciec dziewczyny, zanim zniknął. Według niej to była przyczyna, że pan Murry przepadł bez wieści. Pani Coto oraz dwie inne pozaziemskie przewodniczki: Pani Kto i Pani Która (w filmie: Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Mindy Kaling) obiecują Meg, że pomogą odnaleźć i uratować jej ojca. Meg, jej genialny brat Charles Wallace oraz jej szkolny kolega Calvin O'Keefe, z którymi wyrusza na poszukiwania, nie przypuszczali, że będzie to początek nieprawdopodobnych przygód, kosmicznych podróży do światów, które trudno sobie wyobrazić, a przede wszystkim konieczność walki z mrocznymi siłami. Nastolatkowie, aby uratować ojca Meg, muszą pokonać zło, które uwięziło mężczyznę w pułapce czasu. Jak znaleźć siłę i wiarę w to, że mając kilkanaście lat, można tego dokonać? Jak opanować obezwładniający strach? Baśniowy klimat, wartka akcja i tajemnica do rozwikłania to gwarancja, że tak łatwo nie zostawi się tej historii.