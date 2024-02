Diuna - ta scena z pierwszego filmu została usunięta. Nigdy jej nie zobaczycie

Warner Bros.

Reklama

Z filmu Diuna z 2021 roku usunięto wiele scen. Ten fakt potwierdził niedawno sam Denis Villeneuve, który jednocześnie zapowiedział, że widzowie nigdy ich nie zobaczą - wizja artystyczna, którą chciał podzielić się reżyser, jest dokładnie tą, którą zobaczyliśmy na ekranie. Rąbka tajemnicy w kwestii jednej z rzeczonych sekwencji postanowił jednak uchylić teraz słynący z długiego języka Dave Bautista, który w obu częściach produkcji wystąpił jako Glossu Rabban Harkonnen, znany również pod pseudonimem "Bestia".

W wywiadzie dla Collidera aktor zdradził, że z pierwszej Diuny usunięto scenę, w której pojawiają się jego postać i Piter de Vries (David Dastmalchian), Mentat Harkonnenów:

Zastanawiam się teraz: czy on (Villeneuve - przyp. aut.) będzie na mnie zły, jeśli w ogóle o tym powiem? Chyba nie, to nic wielkiego. Niczego nie zdradzę, ale w pierwszym filmie miałem scenę, w której pojawia się także Dave Dastmalchian. Zastraszałem jego postać, choć było to bardzo subtelne - chciałem, by ta scena została pokazana z egoistycznych pobudek, bo tak naprawdę uwielbiam Dave'a. Wydaje mi się, że ona po prostu nie pasowała do ogólnej wizji. Może nie było na nią miejsca, albo rodziła problemy z tempem akcji? Takie decyzje mnie przerastają. Ale tak, byłem nieco zawiedziony, że ta scena nie weszła do ostatecznej wersji.

Dlaczego ta scena została usunięta z pierwszej Diuny?

Wydaje się, że Villeneuve zadecydował o usunięciu tej sceny z powodu ekranowego podejścia do postaci de Vriesa. O ile w książce Franka Herberta był on niezwykle wpływowy, zdradzał skłonności sadystyczne, a z jego zdaniem na dworze Harkonnenów liczył się każdy, o tyle w pierwszej Diunie Mentat został pokazany jako pozostający w cieniu, posłuszny sługa Barona. W dodatku to ten ostatni zabił doktora Yueha - w powieści zrobił to właśnie de Vries.

Diuna - szkice koncepcyjne i storyboardy z ostatecznie niezrealizowanego filmu Alejandro Jodorowskiego z lat 70.

Diuna Jodorowskiego - grafiki koncepcyjne i storyboardy

Zobacz także:

Diuna: Część druga zadebiutuje w polskich kinach 29 lutego.