Diuna 2 - pierwsze opinie jak ze snu! "Arcydzieło" i "najlepszy film science fiction tego pokolenia"!

Diuna 2 miała wczoraj światową premierę w Londynie - tuż po wydarzeniu, które swoją obecnością uświetnili Denis Villeneuve i licznie zgromadzeni członkowie obsady, do sieci zaczęły trafiać pierwsze opinie krytyków. Z reakcji płynie mnóstwo wniosków, ale jeden z nich powtarza się nader często: produkcja to "arcydzieło", będące "jednym z najlepszych filmów science fiction w historii", swoją fabularną jakością i oprawą wizualną przebijające nawet pierwszą część.

Chwalony jest właściwie każdy element nadchodzącej opowieści. Dziennikarze donoszą o "spektakularnej wizji" reżysera i fenomenalnych scenach bitew, które śmiało mogą rywalizować z tymi pokazanymi w trylogii Władcy Pierścieni o miano najlepszych sekwencji bitewnych całej X Muzy. Timothée Chalamet i Zendaya wypadli fenomenalnie, podobnie jak Austin Butler, który sportretował Feyda-Rauthę. Jeden z recenzentów raportuje, że choć Diuna 2 trwa aż 2 godziny i 40 minut, chciałby, aby "potrwała o jakąś godzinę dłużej". Oddajmy głos krytykom:

Emily Murray - Total Film/Games Radar

To chyba opus magnum Denisa Villeneuve'a - Diuna 2 jest arcydziełem. Zostajesz od razu wrzucony w sam środek akcji, to całkowicie pochłaniające, trzymające w napięciu i ostatecznie miażdżące doświadczenie. Timothee Chalamet i Zendaya nigdy nie grali lepiej. Po prostu naprawdę niezwykła twórczość filmowa - jestem pod ogromnym wrażeniem.

Jazz Tangcay - Variety

To monumentalna epopeja, mistrzowsko wykonana na poziomie samego filmowego rzemiosła - od wyjątkowych zdjęć Greiga Frasera po wspaniałe budowanie świata przedstawionego przez Patrice'a Vermette'a (scenografa - przyp. aut.). Denis Villeneuve stworzył swoje opus magnum, reżyserując jeden z najlepszych filmów science fiction dla przyszłych pokoleń.

Griffin Schiller - Awards Watch/The Playlist

To nie tylko opus magnum Denisa - to najlepsze dzieło science fiction całego pokolenia. Tragiczna w wydźwięku opowieść o ślepym fanatyzmie i korupcji. Spektakularny, uduchowiony, budzący podziw, mistrzowski kurs estetyki i tonacji, przepięknie odzwierciedlający burzliwą podróż Paula Atrydy. Odjęło mi mowę!

Eric Eisenberg - CinemaBlend

Obejrzałem Diunę 2. Mogę stwierdzić, że właśnie ujeżdżałem czerwia. To było magiczne doświadczenie, na które czekali wierni fani książek - z pewnymi inteligentnymi zmianami w stosunku do materiału źródłowego. Fascynujące studium fanatyzmu i polityki kolonialnej, opakowane w zapierający dech w piersiach blockbuster.

Diego Andaluz - Discussing Film

Monumentalne osiągnięcie kinowe. Wspanialsze niż pierwsza część pod względem narracyjnym, technicznym i fabularnym. Villeneuve ma znacznie większe ambicje, a wspomaga go niezwykły w swojej moralnie złożonej roli Chalamet. Pierwszy blockbuster w tym roku, który MUSISZ ZOBACZYĆ.

Jordan Farley - Total Film

Po Diunie 2 brakuje mi słów. Sądzę, że jest jeszcze bardziej wciągająca, namacalna i emocjonalna niż pierwsza część. Przejrzystość, rozmach i skala akcji powalają. Dla mnie całość zajmuje szczególne miejsce - obok Władcy Pierścieni - jako ostateczna wersja ekranizowanego materiału źródłowego.

Hoai-Tran Bui - The Inverse

To po prostu triumf. Jeszcze potężniejszy niż część pierwsza, a przy tym o wiele intymniejszy. Reżyserowi udaje się przekształcić tę bardziej odpychającą, drugą połowę pierwszej książki Franka Herberta w porywającą, pełną akcji epopeję. Maestria sekwencji bitew na poziomie Dwóch wież. Zendaya jest gwiazdą.

Steven Weintraub - Collider

To chyba nikogo nie zszokuje, ale pokochałem Diunę 2 w sposób absolutny. Niesamowite filmowe rzemiosło. Wspaniała ścieżka dźwiękowa. Cała obsada wypadła znakomicie. Mogę narzekać tylko na to, że film nie był dłuższy. Trwa 2 godziny i 40 minut, ale z chęcią obejrzałbym jeszcze godzinę.

Mike Ryan - Uproxx

Miałem mieszane uczucia po pierwszej Diunie. Ale druga część jest fenomenalna. Ścisła czołówka najlepszych filmów science ficion, które kiedykolwiek widziałem. Chcę ujeżdżać czerwia.

Katie Walsh - Los Angeles Times

To napisałam do mojego taty po seansie. (Dziennikarka pokazała wiadomość z Messengera o treści: "O mój Boże! Diuna 2 jest taka dobra!" - przyp. aut.).

Brandon Davis - Phase Zero

Diuna 2 to arcydzieło. Denis Villeneuve stworzył niezwykle inspirujące, przepełnione akcją dzieło, zaserwowane w ramach złożonej historii z duszą. To zdumiewający, poruszający film, który warto oglądać na jak największym ekranie. Pokochałem ten film. Jest taki nowatorski i emocjonujący. Niektóre efekty specjalne zachwyciły mnie do tego stopnia, że chyba wiem, jak czuli się ludzie oglądając pierwsze Gwiezdne Wojny w 1977 roku. Czasami to jest aż niewiarygodne.

Scott Menzel - We Live Entertainment

Jeśli podobała ci się pierwsza Diuna, po seansie drugiej po prostu oszalejesz.

Anya Taylor-Joy oficjalnie w obsadzie Diuny 2

Londyńska premiera filmu ostatecznie potwierdziła, że zagrała w nim również goszcząca na czerwonym dywanie Anya Taylor-Joy. O tym, w jaką wciela się postać, dowiecie się z tego tekstu.

Diuna: Część druga zadebiutuje w polskich kinach już 29 lutego. Wiemy już, że w naszym kraju bilety na seanse IMAX-owe sprzedają się jak ciepłe bułeczki, a sieć Cinema City zadecydowała o dodatkowych pokazach.