Diuna - recenzje w sieci. Czy mamy hit na miarę XXI wieku?

Diuna to adaptacja kultowej powieści science fiction autorstwa Franka Herberta. W Wenecji odbyła się premiera filmu, na której obecni byli dziennikarze z całego świata. Zanim więc widowisko trafi do kin i będzie dostępny dla wszystkich, możemy już teraz przyjrzeć się pierwszym recenzjom i opiniom. Czy mamy hit, który zdefiniuje kino na nowo?

Bohaterem filmu jest Paul Atryda, członek poważanego w galaktyce rodu, którego ojciec, Leto, dostaje we władanie planetę Arrakis, na której wydobywany jest melanż, substancja wzmacniająca parapsychiczne zdolności. Wszystko okazuje się spiskiem wrogiego rodu Harkonnenów. Paul i jego matka są zmuszeni uciekać na pustynię. Tam poznają Fremenów, rdzennych mieszkańców planety. Łączą z nimi siły w walce z Harkonnenami. Diuna jest ekranizacją zaledwie połowy pierwszej książki, ale w licznych recenzjach pojawia się sporo pochwał skierowanych w stronę reżysera, Dennisa Villeneuve'a, który nie tylko poradził sobie z przeniesieniem materiału źródłowego na ekran, ale jednocześnie stworzył prawdziwą ucztę dla oczu i uszu.

Diunie towarzyszą ogromne oczekiwania i to nie tylko wśród fanów literackiego oryginału, ale też ze względu na osobę reżysera i obsadę, wielu chciałoby zobaczyć widowisko na miarę XXI wieku, które mogłoby zdefiniować kino na nowo. Wielokrotnie w tym kontekście przywołuje się Władcę pierścieni, który dwie dekady temu zawładnął świadomością widzów na całym świecie. Czy Diuna ma na to szansę? Na ten moment film ma 85% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes (29 pozytywne i 5 negatywnych), co przekłada się na średnią ocenę na poziomie 8.20/10. To pokazuje, że recenzenci oceniający film pozytywnie, śmiało dawali najwyższe noty w różnych skalach. Recenzję Diuny możecie przeczytać także na naszym portalu. Zobaczcie, co krytycy mieli do powiedzenia o poszczególnych aspektach filmu:

Diuna - czy spełni oczekiwania fanów książki?

"Film Denisa Villeneuve'a to filmowa interpretacja, na którą fani czekali od dziesięcioleci." – Eric Eisenberg, Cinema Blend „Dla wielbicieli science fiction, zwłaszcza tych, którzy od dawna czcili twórczość Franka Herberta… Diuna Villeneuve'a to adaptacja, o której zawsze marzyliście”. – Ben Travis, Magazyn Empire „Honoruje materiał źródłowy w najbardziej możliwy, satysfakcjonujący sposób. Diuna 2021 to współczesne dzieło sztuki.” – Jimmy O, Movie Emporium JoBlo „Brakujące ogniwo łączące multipleks i arthouse… Niebiosa, co za film”. – Xan Brooks, Guardian „Pomimo wszystkich niesamowitych kadrów i gwiazd z topowej listy oraz bardzo fajnych interpretacji bardziej nerdowskich aspektów książki Herberta, ta wersja Diuny nie wybrzmiewa w pełni”. – Scott Collura, IGN

Diuna - czy widzowie zapomną o filmie Lyncha?

„Denis Villeneuve nie odniósł sukcesu tam, gdzie zawiedli już tacy jak David Lynch i Alejandro Jodorowsky, jego Diuna jest co najmniej przygnębiająca”. – David Ehrlich, IndieWire „Zawsze będę kochać Diunę Lyncha, która niewiele miała z przekazu Herberta. Ale film Villeneuve'a to Diuna. – Glenn Kenny, RogerEbert.com

Diuna - czy to satysfakcjonująca adaptacja?

„Ten pierwszy rozdział przedstawia bardzo złożoną i szczegółową historię w sposób klarowny z autorskim stylem. Co ważniejsze, robi to bez poświęcania imponujących szczegółów oryginalnej wizji Franka Herberta”. – Jimmy O, Movie Emporium JoBlo „Denis Villeneuve i jego współpracownicy rozwalili system swoim podejściem… niezwykłą zdolnością do bezpośredniego tłumaczenia materiału źródłowego na inne medium bez kompromisów”. – Eric Eisenberg, Cinema Blend

Diuna - czy trzeba czytać książkę?

„Na szczęście Diuna nie jest szczególnie trudna do śledzenia”. – Rodrigo Perez, Playlist „Chociaż jest wiele elementów do wprowadzenia, Villeneuve wykonuje zaskakująco przejrzystą pracę… – Ben Travis, Magazyn Empire „To nie jest film, który wymaga znajomości materiału źródłowego… Epizody we wczesnych częściach Diuny są dla laika przewodnikiem po niewiarygodnie zawiłym i wyjątkowo zrealizowanym wszechświecie Herberta”. – Adam Solomons, AwardsWatch „Tak naprawdę nie dowiadujemy się zbyt wiele o poszczególnych postaciach w filmie, co utrudnia zrozumienie lub przejmowanie się stawką tej historii”. – Richard Lawson, Vanity Fair

Diuna - jak wypada reżyseria?

„Ci, którzy uważają Villeneuve'a za poważnego, pozbawionego humoru i pretensjonalnego nudziarza, prawdopodobnie nie zmienią zdania w najbliższym czasie po Diunie, ale to może być ich problem”. – Rodrigo Perez, Playlist „Powiedzieć, że nie podziwiałem wcześniejszych filmów Villeneuve'a, to trochę niedopowiedzenie. Ale nie mogę zaprzeczyć, że zrobił więcej niż satysfakcjonujący film z tej książki. – Glenn Kenny, RogerEbert.com „Przy całej budzącej podziw wizji Villeneuve'a, traci z oczu to, co czyni z dzieła sci-fi Franka Herberta epicki spektakl”. – David Ehrlich, IndieWire

Diuna - skojarzenia z Grą o tron, Władcą pierścieni i Gwiezdnymi Wojnami

„Imponująco ambitna skala filmu Villeneuve'a, łączącego światy Gwiezdnych wojen i Gry o Tron”. – Brian Truitt, USA Today „Podobnie jak Blade Runner 2049, a zwłaszcza Nowy początek, Dina to kolejna niezwykle filozoficzna fikcja, która zastanawia się nad trudnościami języka i współistnienia”. – Justin Chang, Los Angeles Times „Pomyśl o tym jako o grze o tron ​​w kosmosie lub Gwiezdnych wojnach, jeśli nigdy nie wyszłyby poza Tatooine”. – Steve Staw, Wrap „Prawdopodobnie [wiele z jego elementów to] wszystkie rzeczy, które pojawiają się w Gwiezdnych Wojnach, ale są po prostu znacznie bardziej gęste, wyrafinowane i mniej dziecinne”. – Rodrigo Perez, Playlist „Dune najbardziej przypomina Władcę Pierścieni: Drużynę Pierścienia”. – Ben Travis, Magazyn Empire „Podobnie jak klasyk Petera Jacksona - Drużyna Pierścienia w trylogii LOTR, to dopiero początek historii… [i] Denis Villeneuve stworzył jeden z najlepszych filmów fantasy od czasu podróży Petera Jacksona do Śródziemia. ” – Jimmy O, Movie Emporium JoBlo „Ustanawia nowy standard dla nowoczesnych epopei science fiction”. – Germain Lussier, io9.com

Diuna - jak film wygląda od strony wizualnej?

„Operator Grieg Fraser przeszedł samego siebie od kadru do kadru, od sceny do sceny, tworząc oszałamiające dzieła sztuki, które są impresjonistyczne, sensacyjne i nieziemskie”. – Roger Friedman, Showbiz 411 „To wszystko uczta dla oczu. Wizualizacje są oszałamiające”. – Jimmy O, Movie Emporium JoBlo „Z estetycznego punktu widzenia, Diuna jest cholernie monumentalna, a dla widzów, którzy potencjalnie mogą uznać fabułę za zagmatwaną, film nadal działa na głęboko empirycznym, instynktownym poziomie”. – Rodrigo Perez, Playlist

Diuna - jak wypada aktorstwo?

„Chalamet potwierdza z rozmachem to, co publiczność arthouse'owa od dawna wiedziała o jego charyzmie”. – David Crow, Den of Geek „Timothee Chalamet po raz kolejny daje wyjątkowy występ”. – Jimmy O, Movie Emporium JoBlo „Chalamet, grając poważnie i skutecznie, jest tutaj doskonale obsadzony, a zarówno Ferguson, jak i Isaac są świetni, podobnie jak Skarsgård”. – Pete Hammond, Termin

Diuna - jak wypada zakończenie?

„Film jest ostatecznie długim i przesadnym prologiem — raczej preludium do akcji niż własną, autonomiczną historią”. – Richard Lawson, Vanity Fair „Prawdziwy posiłek tak naprawdę zaczyna się dopiero w części drugiej i jest to prawdopodobnie jedno z drobnych rozczarowań nierozstrzygniętego finału”. – Rodrigo Perez, Ton Playlist „Kończy się uczuciem niekompletności… jak serwowanie dekadenckiej i pysznej przystawki, która pojawia się, gdy epickie danie, które ma nadejść, wciąż duszone jest w kuchni”. – Eric Eisenberg, Cinema Blend "Diuna w reżyserii Denisa Villeneuve’a spełnia pokładane w niej nadzieje. Jest to wspaniały film – zarówno pod względem wizualnym, jak i aktorskim. Można tylko się przyczepić do tego, że tekst Herberta na poziomie scenariusza został trochę spłycony, ale jednak nie jest to aż tak duża wada, by fani jego twórczości czuli się urażeni." - Dawid Muszyński, naEKRANIE.pl

Diuna

Diuna zadebiutowała na Festiwalu Filmowym w Wenecji i otrzymała siedmiominutową owację na stojąco. Oklaski skończyły się dopiero w momencie, gdy reżyser pokornie wskazał, że czas już się rozejść. Portal Deadline rozpisuje się także o wielkim zainteresowaniu filmem i długimi kolejkami przed wejściem na salę. To nastraja pozytywnie przed właściwą premierą filmu, ponieważ zarobione pieniądze mogą być kluczowe w kontekście ewentualnej kontynuacji.

Diuna - premiera w Polsce 15 października.