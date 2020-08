Diuna, Wonder Woman 1984 - będą przesunięcia premier? Dyrektor finansowy WarnerMedia uprzedza

fot. materiały prasowe

To ciężkie dni dla Warnera - czas masowych zwolnień. WarnerMedia ma w najbliższym czasie zwolnić aż 800 pracowników, 650 z Warner Bros. i 150-175 osób z HBO. Teraz zaś dyrektor finansowy WarnerMedia, John Stephens, powiedział, że nie ma pewności, co stanie się z filmami takimi jak Diuna czy Wonder Woman 1984. Zaznaczył, że opóźnienia są jak najbardziej możliwe, a obecnie twórcy muszą zastanowić się nad podjęciem kolejnych kroków. Nic nie jest pewne. Uważnie przyglądają się temu, co dzieje się obecnie z Mulan i jaki efekt przyniesie opublikowanie filmu na platformie streamingowej Disney+. Debiuty na HBO Max wydają się prawdopodobne.

Premiera Diuny planowana jest na grudzień 2020 roku, jej przesunięcie zdaje się oczywistą i wielce prawdopodobną opcją. Nie inaczej jest w przypadku pozostałych nadchodzących dużych premier.

Przypomnijmy, że Timothée Chalamet, który gra w filmie Paula Atrydę, potwierdził, że zwiastun widowiska pojawi się jeszcze w sierpniu 2020 roku. Wtóruje on wypowiedziom Zendayi.