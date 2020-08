Marvel - najważniejsze wojny uniwersum w historii. Ile z nich naprawdę znacie?

Marvel

Już 12 sierpnia wydawnictwo Egmont wypuści na rynek komiks Wojna królów - na to wydarzenie rodzimi czytelnicy szykowali się od dłuższego czasu. Opowieść ta stanie się kulminacją konfliktu pomiędzy dwoma potężnymi imperiami, dowodzonym przez mutanta Gabriela Summera Shi'ar i Kree, na którego czele stoi dziś królewski ród Inhumans. Biorąc pod uwagę, że mamy tu do czynienia także z podsumowaniem wielkiej sagi o X-Menach, nie ulega wątpliwości, iż to jeden z najważniejszych konfliktów, które na przestrzeni lat pokazał czytelnikom Marvel.

To właśnie z tej okazji postanowiliśmy Wam przedstawić naszym zdaniem najistotniejsze wojny w całej historii Domu Pomysłów. Część z nich na pewno znacie; niektóre z nich posłużyły jako inspiracje dla poszczególnych odsłon MCU, o innych mogliście z kolei nie słyszeć. Sęk w tym, że gdy w Marvelu dochodzi do szeroko zakrojonego starcia, wióry lecą - zderzają się ze sobą superbohaterowie ze złoczyńcami, herosi z samymi sobą, za łby biorą się istoty rozrzucone po całej galaktyce. Są wojny, które na zawsze zmieniają oblicze Marvelowskiej rzeczywistości... Przekonajcie się sami:

Marvel - najważniejsze wojny uniwersum w historii

20. Inhumans kontra X-Men (pierwotnie wydane: 2016/2017): starcie pomiędzy tytułowymi rasami jest jedną z konsekwencji rozchodzenia się po świecie chmury terrigenowej, która daje życie Nieludziom, lecz z drugiej strony odbiera je mutantom. Ci ostatni mają do wyboru albo opuszczenie planety, albo zniszczenie świętej dla Inhumans substancji – ta wojna siłą rzeczy musi przynieść ofiary.