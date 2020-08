Diuna - zwiastun jest gotowy? Zendaya już go widziała

fot. Vanity Fair / Chabella James

Zendaya gra w filmie Diuna postać Chani. Nie jest to wielka rola, ale znacząca. Aktorka w rozmowie z InStyle wyjawiła, że właśnie obejrzała pierwszy zwiastun. Wygląda na to, że zapowiedź jest już gotowa.

Według plotek trailer ma być wyświetlany przed pokazami Incepcji w wielu krajach Europy począwszy od 12 sierpnia. Jednak potem pojawiły się informacje, że zwiastun może nie być gotowy. Słowa aktorki wydają się temu przeczyć. Być może w przyszłym tygodniu poznamy oficjalną datę premiery trailera w sieci.

Tak aktorka skomentowała sytuację:

- Diuna jest niesamowita. Nie gram tam dużej roli, ale kiedy oglądałam zwiastun, moja reakcja była taka: "ojejku!". Od razu zadzwoniła do Timotheego i powiedziałam mu: "Stary, powinieneś być z siebie dumny". To wielka sprawa mieć choćby taką małą rólkę w czymś z tak wielką obsadą. Poza tym kocham science fiction. to świetna ucieczka do innego świata.

Za kamerą stoi Denis Villeneuve, a role Paula Atrydy gra Timothée Chalamet. Diuna wciąż ma premierę ustaloną na grudzień 2020 roku.