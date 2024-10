Dlaczego Cameron Diaz opuściła Hollywood? Opowiada też o kulisach powrotu po 10 latach

fot. materiały prasowe

Cameron Diaz ostatni raz na wielkim ekranie widzieliśmy w 2014 roku. O aktorce nie było głośno i odsunęła się od błysku reflektorów Hollywood. Po dziesięciu latach postanowiła jednak wrócić i od jakiegoś czasu słychać o ogłoszeniach kolejnych projektów, w których weźmie udział. Dlaczego jednak odeszła z Hollywood za pierwszym razem? Odpowiedziała na to pytanie podczas Most Powerful Women Summit organizowanego przez Fortune.

To coś, co musiałam zrobić. To wydawało mi się odpowiednią rzeczą do zrobienia, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Nic innego mnie nie obchodziło. Niczyja opinia, niczyj sukces, niczyja oferta. Nic nie mogło mnie przekonać do zmiany zdania o tym, aby się sobą zaopiekować i zbudować życie, które zawsze chciałam mieć.

Kulisy powrotu Cameron Diaz do Hollywood

Aktorce najwidoczniej się to udało. W ciągu dziesięciu lat wyszła za mąż, urodziła dwójkę dzieci, a także otworzyła winiarnię Avaline. Cameron Diaz ma się pojawić w filmie Znowu w akcji z Jamiem Foxxem. Do tego mówi się o jej roli w Shreku 5, a także udziale w czarnej komedii Outcome z Keanu Reevesem. Dlaczego wróciła do Holywood?

To był odpowiedni moment dla mojej rodziny. Po pandemii spędziliśmy wiele czasu w domu, co było wspaniałe, ale problem był taki, że gdybyśmy mogli, to pewnie byśmy tam nadal siedzieli. Ludzie mówiliby: "To już koniec", a ja bym odpowiadała: "Nie, dla mnie nie." Musiałam sama siebie popchnąć ku temu. Pomógł też mój mąż i rodzina. Powiedział: "Wspierałaś nas i budowałaś tę rodzinę. Teraz pora, żebyśmy wsparli ciebie." Nie mogłam odmówić Jamiemu. Powiedział: "Chodź ze mną", a ja się od razu zgodziłam. To już nasz trzeci film razem.