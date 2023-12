Cameron Diaz jest wściekła. Aktorka stanęła w obronie Jamiego Foxxa, przez którego rzekomo miała rzucić aktorstwo

Fot. Materiały prasowe

Aktorzy zagrali razem w filmie Back in Action od Netflixa, który ukaże się w 2024 roku. W trakcie nagrywania produkcji pojawiły się doniesienia na temat tego, że współpraca z Jamiem Foxxem była trudna, o czym możecie przeczytać tutaj. Twierdzono nawet, że jego zachowanie na planie było jednym z powodów, dla których Cameron Diaz postanowiła przejść na emeryturę.

Cameron Diaz w podcaście Lipstick on the Rim odniosła się do tych plotek. Nie tylko nie zgadza się z nimi, ale uważa także, że jej kolega z planu jest wyjątkową osobą, która zawsze wspiera całą ekipę filmową najlepiej, jak potrafi.

Cameron Diaz stanęła w obronie Jamiego Foxxa

Naprawdę nienawidzę wszystkiego, co mówiono wówczas o naszym planie filmowym. To taka sytuacja, w której masz ochotę krzyknąć z całych sił: O czym wy w ogóle mówicie?!

Jamie jest niczym cheerleaderka całej naszej ekipy filmowej. Każdy go kocha. Świetnie się z nim bawiliśmy na planie i jest profesjonalistą w każdym calu.

To nie pierwszy raz, gdy aktorzy ze sobą współpracują. Cameron Diaz zagrała u boku Jamiego Foxxa także w takich produkcjach jak Annie (2014) i Męska gra (1999).

Jamie jest najlepszy. Naprawdę kocham tego gościa. Jest wyjątkową, utalentowaną i zabawną osobą. Potknięcia, jakie wystąpiły po drodze w trakcie tworzenia produkcji, są czymś naturalnym. [...]

Kiedy widzę i słyszę, jak ludzie próbują w ten sposób pociągnąć kogoś w dół... [Jamie] ma taką klasę. Jest jak: Nie, niech mówią, co chcą. Ale i tak naprawa mnie to złością.

