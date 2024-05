Znowu w akcji - zdjęcia z filmu szpiegowskiego Netflixa. Powrót Cameron Diaz po 10 latach

fot. Netflix

Netflix rozpoczyna promocję filmu Znowu w akcji, czyli szpiegowskiech komedii napakowanej akcją. Opublikowano pierwsze zdjęcia i ogłoszono datę premiery, która odbędzie się 15 listopada 2024 roku. Jest to powrót Cameron Diaz do aktorstwa po 10 latach, bo jej ostatnią rolą był film Annie z 2014 roku. Potem aktorka zdecydowała się porzucić Hollywood, by skupić się na swoich dzieciach.

Znowu w akcji - zdjęcia

Znowu w akcji

Znowu w akcji - opis fabuły

Wiele lat po porzuceniu pracy agentów CIA i założeniu rodziny Emily i Matt znów trafiają do świata szpiegów, gdy ich tożsamość wychodzi na jaw.

Znowu w akcji - obsada

Jamie Foxx i Cameron Diaz grają główne role. W obsadzie są także Glenn Close, Kyle Chandler oraz Andrew Scott. Seth Gordon (film Słoneczny patrol) wyreżyserował na podstawie scenariusza, który napisał z Brendanem O'Brienem.

Przypomnijmy, że projekt został opóźniony, gdy w trakcie prac Jamie Foxx zaczął mieć poważne problemy zdrowotne. Tuż potem wybuchł strajk scenarzystów, a potem strajk aktorów doprowadzając do kolejnych przesunięć.