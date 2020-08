Dlaczego Moon Knight poluje na Avengers? Zazdrosny bóg nie odpuszcza

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Informowaliśmy Was już o wydarzeniach z opowieści Age of Khonshu, w której Moon Knight stara się przejąć moce kolejnych członków Mścicieli (na tej liście są Thor, Ghost Rider, Iron Fist i Doktor Strange). Teraz dowiedzieliśmy się, jaka jest praprzyczyna takiego obrotu spraw - warto bowiem w tym miejscu zaznaczyć, że herosa do działania popycha nie kto inny jak księżycowe bóstwo Khonshu.

Zeszyt Avengers #35 rzuca nowe światło na genezę tej ostatniej postaci. I tak w starożytnym Egipcie uznawano ją za pełnoprawnego członka tamtejszego panteonu - był on jednym z pierwszych bóstw czczonych przez ludzi. Później, gdy Ziemi zagrażali Celestianie, Khonshu stał się świadkiem pierwszego zgromadzenia drużyny znanej jako Avengers Milion Lat Przed Naszą Erą. Sęk w tym, że gdy do walki z najeźdźcą zaproszono najpotężniejsze istoty, zupełnie zapomniano o bogu Księżyca.

Wygląda na to, że posunięcie to rozsierdziło Khonshu do tego stopnia, iż po tysiącach lat nadal czuje on zazdrość. Przed wiekami posyłał pierwszych ludzi, przyodzianych w stroje przypominające ten Moon Knighta, do walki z pierwotną wersją Avengers, by teraz starać się przejąć ich moce. Wcześniej ujawniono, że będą one potrzebne do walki z Mefisto, jednak wydaje się, że aspekt zazdrości zmienia perspektywę w postrzeganiu całej krucjaty.

Zobaczcie plansze (w galerii znajdziecie także kapitalną okładkę alternatywną do zeszytu Fantastic Four #25, na której pojawił się Doktor Doom):

Avengers #35 - plansze