Marvel - potężny Thanos ma Mjolnir ubzrojony w [SPOILER] i nową Rękawicę! Thor masakruje Galactusa!

Jeśli myśleliście, że Marvel w takich tematach jak Thanos, Mjolnir, Thor i Galactus nie zaserwuje nam więcej niespodzianek, nie mogliście być w większym błędzie. Bóg burzy i piorunów właśnie doświadczył bowiem wizji, która na zawsze może zmienić reguły gry w rzeczywistości Domu Pomysłów. Po drastycznym rozprawieniu się z Pożeraczem Światów, oczom herosa ukazał się bodajże najpotężniejszy Szalony Tytan w historii, uzbrojony w dwa niesłychanie mocarne artefakty.

Do tego zdarzenia doszło w 6. zeszycie serii Thor, której scenarzystą jest Donny Cates; przypomnijmy, że w tej opowieści tytułowy bohater musi mierzyć się z Czarną Zimą, tajemniczą substancją zagrażającą całemu uniwersum. W dodatku już wcześniej opuścił on macierzysty Asgard, stając się heroldem Galactusa - Thor wierzył, że napędzany kolejnymi pożeranymi planetami złoczyńca będzie w stanie skutecznie stawić czoło Czarnej Zimie. Ta ostatnia jednak za pomocą wizji wkładanych do głowy protagonisty wyjawiła, że w rzeczywistości to Galactus jest jej heroldem, którego zamierza teraz zgładzić.

W 6. odsłonie historii dochodzi do potężnego starcia Pożeracza Światów i tajemniczej substancji. Co ciekawe, Thor oznajmia złoczyńcy, że od tej pory nie będzie mu już pomagał. Mało tego: zwraca się przeciwko niemu i skazuje go na śmierć, posyłając w jego kierunku Mjolnir napędzany Kosmiczną Mocą - uderzenie jest tak potężne, że Galactus osuwa się na ziemię i nieruchomieje. Wtedy do gry włącza się Czarna Zima, chcąc raz na zawsze odebrać życie Pożeraczowi Światów. Bóg burzy i piorunów na to nie pozwala, by później samemu przyzwać jeszcze więcej Kosmicznej Mocy i za jej pomocą odpalić specjalną bombę. Dochodzi do potężnej eksplozji, która niszczy i Galactusa, i Czarną Zimę - z tej ostatniej wydobywa się pojedynczy, czarny płatek śniegu, który umożliwia Thorowi dostrzeżenie przyszłości.

To, co widzi heros, szokuje. Jego oczom ukazuje się bowiem Thanos, który w jednej dłoni trzyma Mjolnir uzbrojony w dodatku w Kamienie Nieskończoności, w drugiej zaś nową, czarną Rękawicę. Nie znamy mocy i pochodzenia tego ostatniego artefaktu; z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy jednak zakładać, że ma on związek z bogiem symbiontów, Knullem.

Wizja, której doświadcza Thor, ma pokazywać jego przyszłą śmierć. Warto też zauważyć, że Szalony Tytan dysponuje w niej armią zombie złożoną z z herosów Marvela - w jej skład wchodzą m.in. Spider-Man, Medusa, Hulk, Venom, Wolverine, Cable, Ghost Rider, Czarna Wdowa, Sentry, Juggernaut, She-Hulk, Black Bolt, Magik i Kapitan Ameryka. Przypomina się jeszcze, że Thanos w chwili obecnej nie żyje. W 2018 roku zginął on w serii Infinity Wars z ręki Gamory, choć od tego czasu podejmowano już próby przywrócenia go do życia.

Kontekst wizji Thora nie jest na razie znany. Od dawna spekuluje się jednak o tym, że w serii Catesa bóg burzy i piorunów ma doświadczyć szeroko pojętego "końca".

