Dlaczego Ryan Reynolds i Rob McElhenney chcą kupić klub piłkarski? Jeden z powodów może zaskakiwać

fot. materiały prasowe

Jak informowaliśmy we wtorek, 10 listopada, Ryan Reynolds i Rob McElhenney chcą zakupić walijski klub piłkarski Wrexham. To zespół występujący obecnie w National League, piątej klasie rozgrywkowej ligi angielskiej. Właścicielem drużyny są aktualnie kibice. Aktorzy negocjują z nimi i podczas wirtualnej prezentacji zapewnili między innymi o tym, że pod ich rządami klub będzie zawsze pokonywał ich arcy-rywala, Chester oraz będą chronić dziedzictwo zespołu. Jednym z ciekawszych punktów wspomnianej prezentacji było to, że panowie chcieliby stworzyć... serial dokumentalny dotyczący klubu, który mógłby trafić na którąś z platform streamingowych. Byłaby to jedna z opcji zarobku dla klubu. Szczegóły tego pomysłu nie zostały sprecyzowane, jednak zapowiada się naprawdę interesująco. Warto zaznaczyć, że wcześniej takie kluby jak Manchester City oraz Tottenham Hotspur otrzymały produkcje dokumentalne, jednak dla nich był to tylko mały fragment biznesowy. W przypadku Wrexham wygląda na to, że budżet klubu mógłby się w zdecydowanej większości opierać na tym pomyśle.

fot. YouTube

Wcześniej członkowie zarządu zagłosowali w 95 procentach za rozpoczęciem rozmów z aktorami. Prezydent klubu Dixie McNeill był pozytywnie nastawiony do propozycji i był pod wrażeniem dwóch gwiazd i ich wizji. 75 procent członków musi zagłosować za, aby Reynolds i McElhenney mogli rozpocząć procedurę przejęcia drużyny. Co ciekawe dla Reynoldsa nie jest to debiut. Aktor jest bowiem również udziałowcem angielskiego klubu piłkarskiego Swansea City.