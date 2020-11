Ryan Reynolds i Rob McElhenney chcą kupić walijski klub piłkarski

fot. materiały prasowe

Walijski klub piłkarski Wrexham to zespół występujący obecnie w National League, piątej klasie rozgrywkowej ligi angielskiej. Jednak klub może wkrótce stać się naprawdę popularną i mocną drużyną. Wszystko przez to, że gwiazdor Hollywood Ryan Reynolds oraz znany serialowy aktor Rob McElhenney zamierzają zakupić zespół i zrobić z niego jak to określił Reynolds "globalną siłę". Warto zaznaczyć, że Wrexham to trzeci najstarszy klub w historii, więc zespół z dużymi tradycjami. Właścicielem drużyny są obecnie kibice. Aktorzy negocjują z nimi i podczas wirtualnej prezentacji zapewnili między innymi o tym, że pod ich rządami klub będzie zawsze pokonywał ich arcy-rywala, Chester oraz będą chronić dziedzictwo zespołu.

materiały prasowe

Wcześniej członkowie zarządu zagłosowali w 95 procentach za rozpoczęciem rozmów z aktorami. Prezydent klubu Dixie McNeill był pozytywnie nastawiony do propozycji i był pod wrażeniem dwóch gwiazd i ich wizji. 75 procent członków musi zagłosować za, aby Reynolds i McElhenney mogli rozpocząć procedurę przejęcia drużyny. Co ciekawe dla Reynoldsa nie jest to debiut. Aktor jest bowiem również udziałowcem angielskiego klubu piłkarskiego Swansea City.