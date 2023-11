Dlaczego Sharon Stone płaciła Leonardo DiCaprio? Studio nie chciało obsadzić młodego aktora

fot. materiały prasowe

Reklama

Leonardo DiCaprio, gwiazda takich produkcji jak Wilk z Wall Street, Django i Incepcja, opowiedział portalowi E! News o niesamowitej rzeczy, jaką zrobiła dla niego koleżanka po fachu, Sharon Stone. Podziękował jej za to, że wielokrotnie wypłacała mu pensję w 1995 roku, gdy studio nie chciało go obsadzić w filmie Szybcy i martwi Sama Raimiego. Twierdzi, że nie ma słów, które byłyby w stanie opisać jego wdzięczność.

Dlaczego Sharon Stone płaciła Leonardo DiCaprio?

Dlaczego Sharon Stone płaciła Leonardo DiCaprio? Chłopak był wtedy po swojej przełomowej roli w Co gryzie Gilberta Grape'a, za którą dostał nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Bardziej doświadczonej artystce, która kilka lat wcześniej podbiła serca widzów występem w Nagim instynkcie, bardzo zależało na współpracy ze wschodzącą gwiazdą. Sharon Stone pragnęła, by Leonardo DiCaprio i Russel Crowe zostali obsadzeni w filmie Szybcy i martwi do tego stopnia, że była w stanie za to zapłacić. Dosłownie.

Jak wspomina Leonardo DiCaprio:

Powiedziała: "To są dwaj aktorzy, z którymi chcę pracować". To niesamowite. Była wielką gwiazdą kina i chciała dać innym aktorom szansę, jestem jej niezmiernie za to wdzięczny.

Dziękowałem jej wiele razy. Nie jestem pewien, czy wysłałem jej fizyczny prezent z podziękowaniami, ale nie ma słów, które wyraziłyby, jaki jestem jej wdzięczny.

Jak Sharon Stone wspomina tę sytuację?

Jak poinformowało Insider, sama Sharon Stone wspomniała o tej sytuacji w swojej książce The Beauty of Living Twice z 2021 roku.

Ten dzieciak, który nazywał się Leonardo DiCaprio, był jedynym, który naprawdę zabłysnął na przesłuchaniu. W mojej ocenie był jedynym, który przyszedł i płakał, błagając swojego ojca o to, by go pokochał, gdy umierał w scenie.

Studio nie chciało zatrudnić nieznanego aktora i uważała, że artystka strzela sobie w stopę. Dodali, że jeśli tak bardzo zależy jej na tym, by wystąpił w filmie, może mu płacić ze swojej wypłaty. Więc właśnie to zrobiła. To zresztą częściowo zmotywowało ją do tego, by później zostać producentką, która mogłaby walczyć o młode talenty.

Leonardo DiCaprio – ranking filmów

W poniższym rankingu umieściliśmy wszystkie role Leonardo DiCaprio - od naszym zdaniem najsłabszej, do tych najwybitniejszych. Uwierzcie bądź nie, ale tym razem wybór nie był trudny. Mimo, że większość filmów z jego udziałem prezentuje naprawdę dobry poziom, to nietrudno było nam wyszczególnić pierwszą trójkę. W zestawieniu nie ma jeszcze Czasu krwawego księżyca.