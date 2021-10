Do wszystkich chłopców, których kochałam - znamy szczegóły spin-offa. XO, Kitty i miłość na odległość!

Fot. Netflix

Do wszystkich chłopców, których kochałam to seria komedii romantycznych, która jest jedną z najpopularniejszych franczyz na Netflixie. W kwietniu pisaliśmy o tym, że po trzech pierwszych filmach przyszedł czas na spin-off. Wreszcie udostępniono szczegóły na temat produkcji. Jak zapowiada znana z poprzednich części Kitty, opowieść nie dobiegła jeszcze końca, ponieważ historia miłosna najmłodszej z sióstr Convey dopiero się rozpoczęła. To ona będzie główną bohaterką produkcji, a poniżej można zobaczyć wideo, w którym jest napisany przez nią mail, przygotowujący nas na nową przygodę.

Do wszystkich chłopców, których kochałam - ile odcinków będzie miał spin-off? Szczegóły XO, Kitty

Tytuł serii to XO, Kitty. Serial będzie składał się z 10 odcinków, które będą miały po 30 minut. Anna Cathcart powróci do roli Kitty Song Covey. Jenny Han, autorka książek, na podstawie których powstała franczyza, jest twórcą serii. Pełni też rolę showrunnera razem z Saschą Rothchild (GLOW, The Baby-Sitters Club, The Bold Type). Obie są producentami wykonawczymi przy boku Matta Kaplana z ACE Entertainment. Awesomeness Studios, które wyprodukowało filmową trylogię na Netflixie, zajmie się też tym projektem.

Do wszystkich chłopców, których kochałam - fabuła spin-offa. Miłość na odległość?

XO, Kitty będzie inspirowana filmową franczyzą, jak i bestsellerową serią pisarki Jenny Han. Fabuła skupia się na nastoletniej swatce, która podróżuje przez pół świata, by spotkać się ze swoim chłopakiem na odległość. Bohaterka szybko zdaje sobie sprawę, że związki są o wiele bardziej skomplikowane, gdy w grę wchodzi własne serce.

