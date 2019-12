Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham - zobacz zwiastun filmu Netflixa

Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham to sequel dobrze przyjętego filmu Netflixa Do wszystkich chłopców, których kochałam z 2018 roku. Obydwie produkcje oparte są na bestsellerowej serii książek autorstwa Jenny Han. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

Główną bohaterką pierwszej części jest Lara Jean, pisząca w sekrecie listy miłosne do chłopców, w których była zakochana. Jej wyimaginowane życie uczuciowe zostaje wywrócone do góry nogami gdy okazuje się, że wszystkie listy zostały wysłane do adresatów. W kontynuacji Lara Jean i Peter są już w prawdziwym związku. Jednak przybycie Johna, starego znajomego dziewczyny wywróci wszystko do góry nogami jej życie, gdy chłopak będzie chciał odbić Larę Peterowi. W obsadzie znajdują się między innymi Lana Condor, Noah Centineo oraz Jordan Fisher.

Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham - premiera filmu w ofercie Netflixa 12 lutego.