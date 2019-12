He-Man i Władcy Wszechświata - Netflix zapowiada drugi serial

He-Man i Władcy Wszechświata to serial animowany, który opowiadał o losach księcia Eterni, Adama. To właśnie on w chwilach zagrożenia zmienia się w tytułowego He-Man, aby walczyć ze złym Szkieletorem. Produkcja jest uważana za jeden z najpopularniejszych seriali animowanych lat 80.

Jak informowaliśmy latem tego roku, nowy serial ze świata He-Mana stworzy Netflix. Produkcja ma nosić tytuł Master of the Universe: Revelation, a akcja będzie rozgrywać się po wydarzeniach z oryginału i pokaże wątki, które w tamtym serialu nie zostały rozwiązane. Tymczasem teraz okazuje się, że na tym nie koniec - Netflix ogłasza także nowy, drugi serial z tego uniwersum, który będzie pełnił funkcję reboota. Po raz kolejny poznamy historię księcia Adama, tym razem w zupełnie nowym i świeżym wydaniu. Na Netflixie powstaną zatem dwa osobne seriale o He-Manie.

Za animację odpowiadać będą House of Cool i CGCG, studia, które współtworzyły produkcję taką jak Trollhunters. Producentem wykonawczym serii będzie Adam Bonnett. Projekt ma być realizowany w formie animacji komputerowej (CG).

Będziemy informować o rozwoju serialu.