Dobry omen powraca! Zapowiedziano finałowy sezon serialu Amazona

fot. materiały prasowe

Dobry omen to serial z 2019 roku stworzony przez Amazon Prime Video, który doczekał się dotychczas dwóch sezonów. Produkcja powstała za sprawą Neila Gaimana i na podstawie książki, którą napisał razem z Terrym Pratchettem. Amazon Prime Video ogłosiło powstanie kolejnego, finałowego sezonu serialu, który znów zmusi diabła Crowleya (David Tennant) oraz anioła Azirafala (Michael Sheen) do połączenia sił i powstrzymaniu końca świata. Prace nad finałowym sezonem mają się rozpocząć "niedługo", a zdjęcia będą kręcone w Szkocji. Chociaż do projektu nie powróci reżyser odpowiedzialny za poprzednie dwa sezony, tak w rolach głównych wróci ukochany duet aktorów, a Neil Gaiman nadal będzie scenarzystą, showrunnerem i producentem.

Dobry omen - Neil Gaiman o finałowym sezonie

Neil Gaiman, twórca serialu oraz współautor oryginalnej książki, wypowiedział się na temat ostatniego sezonu:

Jestem bardzo szczęśliwy, że będę mieć możliwość dokończenia historii, którą razem z Terrym planowaliśmy w 1989 i 2006 roku. Terry był przekonany, że jeśli uda nam się zrobić serial z Dobrego Omenu, to będziemy w stanie opowiedzieć tę historię do końca. Pierwszy sezon opowiadał o powstrzymaniu Armageddonu, niebezpiecznych przepowiedniach i końcu świata. Drugi był uroczy i delikatny, ale skończył się prawdopodobnie mniej szczęśliwie niż liczył na to pewien anioł i diabeł. W trzecim sezonie znów będziemy walczyć z końcem świata. I tylko Crowley i Azirafal pracujący razem mogą mieć nadzieję na powstrzymanie go. A przecież ze sobą nie rozmawiają.