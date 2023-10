Co dalej z serialem Dobry Omen? Trzeci sezon bez reżysera Douglasa Mackinnona

fot. materiały prasowe

Serial fantasy Dobry omen z Michaelem Scheenem i Davidem Tennantem w rolach głównych oczekuje na kontynuację.

W sezonie 3. nie powróci Douglas Mackinnon, który przez pierwsze dwa sezony był producentem wykonawczym, reżyserem i współshowrunnerem.

Mackinnon odpowiadając na wyzwanie związane ze strajkiem SAG-AFTRA, skierowane do profesjonalistów z branży filmowej i telewizyjnej, aby opublikowali swoje zdjęcie z pracy, zamieścił zdjęcie z planu serialu Prime Video/BBC Two.

W komentarzach zaczęły się spekulacje czy nie jest to przypadkiem plan zdjęciowy serialu Dobry omen. Douglas Mackinnon odpowiedział:

Nie jestem już zaangażowany w ten program.

Potwierdził to także producent wykonawczy i współshowrunner Neil Gaiman:

Douglas zajął się innymi projektami.

Dobry omen - przyszłość serialu

Informacja o odejściu Mackinnona wzbudziła obawy, co do dalszych losów Dobrego omenu.

Neil Gaiman uspokajał widzów, pisząc w mediach, że sezon 3. jest już zaplanowany i gdyby nie strajk scenarzystów, pisałby go właśnie teraz.

Serial powstał na bazie powieści Gaimana i Terry'ego Pratchetta o tym samym tytule. Jak wskazuje Gaiman, sezon 3. będzie czerpał z niedokończonej kontynuacji książki duetu.

Na tym Dobry omen ma się zakończyć, ponieważ na pytanie fana na Tumblr o kolejne sezony serialu, twórca Neil Gaiman odpowiedział krótko: Nie, nie będzie S4.