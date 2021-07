Doctor Strange 2 - symbol Ameriki Chavez na nowych gadżetach promujących film

Źródło: Marvel

Obecnie trwają prace nad filmem Doctor Strange in the Multiverse of Madness, czyli kolejną produkcją 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych oficjalnych materiałów promocyjnych, jednak z pomocą spieszą nam gadżety związane z filmem. Najnowsze z nich prezentują symbole Strange'a, Scarlet Witch oraz po raz pierwszy w MCU, Ameriki Chavez czyli Miss Ameriki, która pojawi się w widowisku. Zdjęcia gadżetów są dostępne poniżej.

Niewiele wiadomo na temat fabuły projektu. Ważnym elementem produkcji ma być multiwersum, podobno Strange będzie podróżował w filmie po różnych światach. Do tego połączy siły ze Scarlet Witch. Głównym czarnym charakterem ma podobno być Shuma-Gorath.

W obsadzie znajdują się Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Rachel McAdams, Xochitl Gomez, Chiwetel Ejiofor i Elizabeth Olsen. Reżyseruje Sam Raimi.

Doctor Strange 2 - premiera filmu w USA 25 marca 2022 roku.