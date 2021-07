Doctor Strange 2 - wróg Namora pojawi się w filmie?

fot. Marvel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness to jeden z szykowanych filmów 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Do obsady produkcji dołączyła brytyjska aktorka Yenifer Molina. Informacje zostały udostępnione na stronie castingowej (gdzie szczegóły są przesyłane przez przedstawicieli aktorki). Według tego wpisu Molina wciela się w widowisku w Gargantosa.

To wielka ośmiornica, która pojawiła się w dwóch komiksach Marvela, gdzie była sługą Nagi, znanego wroga Namora. Sugeruje się, że Shuma Gorath będzie głównym złoczyńcą filmu, jednak to nie wyklucza, że Gargantos mógłby być sługą czarnego charakteru.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że ważnym wątkiem będzie multiwersum, a tytułowy bohater połączy siły z Wandą Maximoff aka Scarlet Witch.

W obsadzie znajdują się Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Rachel McAdams, Xochitl Gomez, Chiwetel Ejiofor i Elizabeth Olsen. Reżyseruje Sam Raimi.

Doctor Strange 2 - premiera filmu w USA 25 marca 2022 roku.