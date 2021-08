What If...? - opinie w sieci. Serial będzie kluczowy dla MCU?

Źródło: Marvel/Disney+

What If... ? to nowy serial animowany od Marvel Studios i platformy Disney+, który został oparty na popularnej serii komiksowej przedstawiającej alternatywne historie bohaterów i bohaterek Domu Pomysłów. Kilku krytyków miało już okazję obejrzeć trzy pierwsze odcinki produkcji. Zamieścili swoje opinie w sieci. Są one zdecydowanie pozytywne. Co najważniejsze krytycy twierdzą, że sposób, w jaki produkcja bada temat multiwersum zdecydowanie działa, a sam serial oferuje kilka naprawdę mocnych zwrotów akcji, które wywracają MCU jakie znamy do góry nogami. Chwalone są postacie Captain Carter i T'Challi, który w tej wersji jest Star-Lordem. Poniżej możecie przeczytać opinie.

Kiedy po raz pierwszy ogłoszono What If... ?, wiele osób uważało, że jest to seria antologii, która nie wpłynie bezpośrednio na MCU. W rozmowie z portalem Deadline producent wykonawczy projektu, Brad Winderbaum, stwierdził, że What If... ? jest tak samo ważny dla MCU, jak inne produkcje uniwersum. Powiedział, że w Lokim otwarto multiwersum i What If... ? będzie zgłębiało ten temat.



What If... ?

Inne szczegóły jakie ujawniono na temat projektu:

Captain Carter pojawi się również w kolejnych sezonach serialu, jej historia będzie kontynuowana

W 2. odcinku serialu zobaczymy jak T'Challa jako nowy Star-Lord zmienia galaktykę

Kevin Feige miał swój udział w wyborze historii, jakie zobaczymy w serialu

W serialu pojawią się znani z MCU poplecznicy Thanosa, Black Order

Ponadto w sieci zadebiutowały grafiki promujące serial. Pierwsza przedstawia Steve'a Rogersa w zbroi, którą stworzył Howard Stark. Została ona nazwana Hydra Stomper. Natomiast druga ukazuje Doctora Strange'a w jego wersji Supreme.

W obsadzie dubbingu produkcji znajdują się Andy Serkis (Ulysses Klaue), Angela Bassett (Ramonda), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benedict Wong (Wong), Benicio Del Toro (Kolekcjoner), Bradley Whitford (John Flynn) ), Carrie Coon (Proxima Midnight), Chris Hemsworth (Thor), Chris Sullivan (Taserface), Clancy Brown (Surtur), Clark Gregg (Phil Coulson), Cobie Smulders (Maria Hill), Danai Gurira (Okoye), David Dastmalchian ( Kurt), Djimon Hounsou (Korath), Dominic Cooper (Howard Stark), Don Cheadle (War Machine), Emily VanCamp (Sharon Carter), Evangeline Lilly (Osa), Frank Grillo (Crossbones), Georges St-Pierre (Batroc) ), Jaimie Alexander (Sif), Jeff Goldblum (Grandmaster), Jeremy Renner (Hawkeye), John Kani (T'Chaka), Jon Favreau (Happy Hogan), Josh Brolin (Thanos), Karen Gillan (Nebula), Kat Dennings ( Darcy Lewis), Kurt Russell (Ego), Leslie Bibb (Christine Everheart), Mark Ruffalo (Bruce Banner), Michael Douglas (Hank Pym), Michael Rooker (Yondu), Natalie Portman (Thor), Neal McDonough (Dum Dum Dugan), Ophelia Lovibond (Carina), Paul Bettany (Vision), Paul Rudd (Ant-Man), Rachel House (Topaz), Rachel McAdams (Christine Palmer), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Sean Gunn (Kraglin), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Seth Green (Kaczor Howard), Stanley Tucci (Abraham Erskine), Taika Waititi (Korg), Tilda Swinton (Przedwieczny), Toby Jones (Arnim Zola), Tom Hiddleston (Loki) i Tom Vaughan-Lawlor (Ebony Maw).

What If... ? - premiera serialu na platformie Disney+ 11 sierpnia.