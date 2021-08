Spider-Man: No Way Home - film MCU ma polski tytuł

fot. Marvel/Sony

Spider-Man: No Way Home będzie wyświetlany w polskich kinach pod tytułem: Spider-Man: Bez drogi do domu. Postawiono więc na bardziej dosłowne oddanie sensu anglojęzycznego tytułu. Premiera w polskich kinach 17 grudnia 2021 roku, więc tak jak w USA.

Za kamerą ponownie stoi Jon Watts, a Tom Holland powraca jako Pajączek. W potwierdzonej obsadzie są Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei. Jon Favreau, Jamie Foxx oraz Alfred Molina.

Oficjalnie szczegóły fabuły nie są znane, ale z plotek wiemy, że motyw multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych będzie tutaj kluczowy, tak jak w innych widowiskach MCU. Według tej koncepcji w każdym z tych światów istnieją bohaterowie z różnych filmów i seriali opartych na komiksach Marvela. Tak też według plotek na ekranie mamy podobno zobaczyć Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a w rolach Spider-Manów czy serialowego Daredevila w wykonaniu Charliego Coxa. Na razie jednak nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia fabuły, plotek oraz występów.